(VTC News) -

Trong tập 22 Căn nhà không mái che, Sơn (Sơn Tùng) hờn dỗi, trách Thơ (Thu Hà Ceri) dành quá nhiều sự quan tâm cho Hùng, nhưng lại ít để ý đến cảm xúc của mình.

Sơn hờn dỗi trách Thơ không quan tâm mình.

Thơ khẳng định vì Hùng học kém nên cần được quan tâm; trong khi Thơ và Sơn thân thiết từ nhỏ, “như con chấy cắn đôi”, nhưng Sơn vẫn chưa hết ấm ức, hỏi thẳng: “Thế tại sao lúc ăn sữa chua nếp cẩm, cậu chỉ hỏi Hùng có muốn ăn thêm không mà lại không hỏi tớ?”.

Sự hờn dỗi có phần trẻ con của Sơn cho thấy cậu dành tình cảm đặc biệt cho Thơ nhưng chưa biết cách bày tỏ. Trong khi đó, Thơ dường như vẫn chưa nhận ra sự ghen tuông của bạn thân, khiến mối quan hệ giữa ba người càng thêm thú vị.

Ở diễn biến khác, Hiền (Lan Anh) xuất hiện tại khu chợ trong chiếc áo hoa khiến khán giả chú ý. Khi hỏi người bán hàng về chiếc áo từng nhìn thấy trước đó, cô được cho biết món đồ đã được một người đàn ông làm nghề lái xe mua tặng vợ.

Tại đây, Hiền bất ngờ chạm mặt Hạnh (Huyền Lizzie). Người phụ nữ chủ động làm quen, giới thiệu mình là bạn của Toản và từng cùng anh đến mua rau tại quầy hàng của Hạnh.

Hiền đến mua rau tại quầy hàng của Hạnh, chủ động kể về bố con Toản.

Hiền tỏ ra khá tự nhiên khi nhắc đến chuyện nấu nướng cho bố con Toản. Những lời nói tưởng chừng vô tư của Hiền lại có thể khiến Hạnh không khỏi chạnh lòng, bởi người phụ nữ này đang ngày càng thể hiện sự thân thiết với bố con Toản, thậm chí như thể đã quen thuộc với cuộc sống của gia đình anh.

Trong khi đó, Triết (Cao Phú Quý) cũng bắt đầu thể hiện thái độ rõ ràng trước mối quan hệ giữa bố và cô Hạnh. Khi bị Toản (Duy Hưng) nhắc nhở vì có những lời nói thiếu suy nghĩ liên quan đến Hiền, Triết bất ngờ tiết lộ điều khiến mình nghi ngờ. Cậu cho rằng cô Hạnh có tình cảm với bố nên mới đặt điều nói xấu cô Hiền.

Triết thẳng thắn yêu cầu bố hứa rằng sau này có thể kết hôn với bất kỳ ai nhưng không phải là cô Hạnh: “Bố, bố hứa với con đi. Sau này bố lấy ai cũng được, nhưng đừng là cô Hạnh. Có được không ạ?”.

Triết phản đối bố tái hôn với cô Hạnh.

Trước sự kiên quyết của con trai, Toản tỏ ra bất ngờ và cho rằng Triết còn nhỏ, chưa hiểu hết những chuyện của người lớn. Cuộc trò chuyện càng trở nên khó xử khi Hạnh xuất hiện và nghe được những lời của cậu bé.

“Nếu sau này cô đi bước nữa thì cũng không phải là bố cháu”, Hạnh khẳng định.

Những diễn biến trong tập 22 cho thấy mối quan hệ giữa Toản, Hạnh và Hiền ngày càng phức tạp. Trong khi Hiền đang có lợi thế khi nhận được thiện cảm từ bố con Toản, Hạnh lại phải đối diện với sự phản đối từ chính Triết.

Liệu lời hứa của Hạnh có khiến Toản thêm xa cách, hay Triết sẽ dần thay đổi suy nghĩ về cô?

Tập 22 Căn nhà không mái che lên sóng lúc 20h ngày 30/11 trên VTV3.