Tàu Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 6 ngày

(VTC News) -

Tàu Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp tại TP Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2024.

Được biết, trước đó, TP Đà Nẵng đã đón nhiều đoàn tàu Hải quân của các nước cập cảng Tiên Sa.

Cụ thể, ngày 10/5, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Đội tàu Hải quân Nga gồm tàu hộ tống Rezki, tàu hộ tống Anh hùng Liên bang Nga Aldar Cidengapov và tàu chở dầu tầm trung Pechenga, với 262 sĩ quan, thủy thủ, nhân viên, do Đại tá Anciferov Alexey Vitalievich làm chỉ huy.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, từ ngày 10 đến 14/5, đoàn Hải quân Nga tham gia các hoạt động như chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam, tham quan thành phố và tổ chức huấn luyện chung.

Chuyến thăm của đội tàu Hải quân Nga diễn ra trong dịp đặc biệt, khi năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga (30/1/1950). Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng được củng cố, từng bước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng – quân sự là một trong những lĩnh vực trụ cột.

Tiếp đến, sáng 24/7, Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ Ins Delhi do Chuẩn Đô đốc Susheel Menon (Chỉ huy Hạm đội miền Đông Hải quân Ản Độ) làm Trưởng đoàn, cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 24/7 đến 27/7.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Ấn Độ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Đặc biệt, trong năm 2026, hai nước hướng đến kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016-2026).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm sĩ quan, chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; đón các đoàn đại biểu phía Việt Nam tham quan tàu; sĩ quan, thủy thủ tàu giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân; tham quan văn hóa tại địa phương.