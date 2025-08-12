Mưa hơn 2 giờ, đường Đà Lạt biến thành sông

(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 14h đến 16h30 ngày 12/8, mưa lớn liên tục trút xuống phường Đà Lạt (Lâm Đồng). Lượng nước lớn dồn dập đổ về các khu vực trũng, thấp, mương, suối gây ngập lụt cục bộ tại một số phường.

Một đoạn đường ven hồ Xuân Hương bị ngập cục bộ khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên – Đà Lạt, nước mưa tràn vào nhà nhiều hộ dân, gây hư hỏng một số tài sản.

Nhiều khu vực thuộc đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt và suối Tô Ngọc Vân, khu vực hạ lưu suối Cam Ly, phường Cam Ly – Đà Lạt, nước lớn cũng gây ngập lụt.

Nước mưa đổ dồn về khu vực hạ lưu suối Cam Ly nhấn chìm cả đường đi bên cạnh.

Để đối phó với tình trạng ngập nước, các hộ dân sinh sống ở các khu vực trũng thấp đã chủ động di dời tài sản lên những khu vực cao hơn để tránh thiệt hại.

Chị Nguyễn Thanh Huyền (ở đường Phan Đình Phùng) cho biết: “Khổ quá, cứ trời mưa kéo dài là chúng tôi lại lo lắng ngập nước. Không biết khi nào việc này mới chấm dứt”.

Đường phố Đà Lạt chìm trong dòng nước đục ngầu.

Một người dân vất vả dắt xe giữa dòng nước ngập.

Ô tô, xe máy di chuyển khó khăn trong làn nước ngập.

Cảnh lụt lội tại đường Phan Đình Phùng.

Tới 16h40, nước bắt đầu rút. Các hộ dân bị nước tràn vào nhà đã dọn dẹp, vệ sinh và ổn định sinh hoạt với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng địa phương.

Dự báo, trong những ngày tới, tại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn, người dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, gần sông suối cần nâng cao cảnh giác, đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.