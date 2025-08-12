Taluy ở Đà Lạt đổ sập, đè chết 2 du khách đang ngồi uống cà phê

(VTC News) -

Chiều tối 12/8, ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều gây sạt lở bờ taluy tại quán cà phê Tây Hồ ở hẻm 108 đường Hùng Vương, khiến đất đá vùi lấp, làm 2 người tử vong.

"Bờ taluy dài khoảng 20m bị đổ sập, đất đá đè lấp 2 du khách đang ngồi uống cà phê, khiến cả 2 tử vong. Hiện tại, danh tính 2 du khách bị đất đá vùi lấp tại quán cà phê chưa được xác định", ông Trần Hùng Sơn thông tin.

Hiện trường vụ sạt lở bờ taluy khiến 2 du khách tử vong. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Cơn mưa kéo dài từ 14h đến 16h30 cũng khiến nhiều khu vực ở Đà Lạt ngập sâu. Tại hẻm Lữ Gia, phường Lâm Viên – Đà Lạt, nước mưa tràn vào nhà nhiều hộ dân, gây hư hỏng một số tài sản.

Nhiều khu vực thuộc đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt và suối Tô Ngọc Vân, khu vực hạ lưu suối Cam Ly, phường Cam Ly – Đà Lạt, nước lớn cũng gây ngập lụt.

Người dân Đà Lạt khổ sở dắt xe giữa dòng nước ngập.

Nhiều con đường tại Đà Lạt biến thành sông.

Tới 16h40 cùng ngày, nước bắt đầu rút. Các hộ dân bị nước tràn vào nhà đã dọn dẹp, vệ sinh và ổn định sinh hoạt với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng địa phương.

Dự báo, trong những ngày tới, tại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn, người dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, gần sông suối cần nâng cao cảnh giác, đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.