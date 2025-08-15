Những quán cà phê chênh vênh mùa mưa, sạt lở rình rập ở Đà Lạt

Vụ tai nạn tại quán cà phê Tây Hồ cũng khiến nhiều người lo lắng về sự mất an toàn trong công trình hàng quán nằm cheo leo trên các đỉnh đồi núi có độ dốc cao tại Đà Lạt. Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News vào sáng 14/8 tại các con hẻm trên cung đường Hùng Vương (phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có rất nhiều quán cà phê thu hút giới trẻ check-in nằm cheo leo trên lưng đồi núi. Có những quán còn nguyên màu đỏ quạch của đất vừa được đào bới để xây dựng công trình. Nhiều quán cà phê được dựng chồng lên nhau và nằm chênh vênh trên một ngọn đồi hoàn toàn trống trải. Đất ở đây được san gạt và chia thành nhiều thớt nhỏ, hẹp bên dưới là vực sâu.