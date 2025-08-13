Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy ở Đà Lạt

(VTC News) -

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng Công an phường Xuân Trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sạt lở taluy ở quán cà phê Tây Hồ làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là 2 học sinh lớp 11, cư trú tại xã Đơn Dương, Lâm Đồng. Trong đó, nạn nhân nam tên Quân, nạn nhân nữ tên Như.

Hiện trường vụ việc.

Vào khoảng 16h ngày 12/8, 2 học sinh đi xe máy đến quán cà phê Tây Hồ thuộc con hẻm trên đường Hùng Vương để vui chơi, trải nghiệm. Khi 2 em này đang uống cà phê ở quán thì trời mưa to khiến đất đá từ taluy phía trên quán đổ ập xuống, đè tử vong.

Thông tin từ Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đến mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Một người dân sống gần hiện trường vụ sạt lở cho biết, khu vực quán cà phê Tây Hồ trước đây là khu vực sản xuất rau màu của một hộ dân. Khoảng 2 năm trước, khu vực này được cải tạo, đưa vào kinh doanh cà phê, phục vụ du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh.

Quán cà phê Tây Hồ tại con hẻm trên đường Hùng Vương.

"Hạ tầng quán cà phê nằm ở mặt tiền con hẻm bê tông, phía dưới là các tiểu cảnh, không gian hoa và nơi để khách sử dụng dịch vụ và ngắm cảnh. Hôm qua, 2 khách vui chơi ở phía dưới và nhân viên của quán đã gọi họ lên phía trên vì trời mưa to. Tuy nhiên, khách chưa kịp lên thì đất sạt lở, vùi lấp”, một người dân sống gần khu vực hiện trường nói.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, chiều 12/8, mưa lớn khiến taluy ở quán cà phê Tiệm cà phê Tây Hồ tại con hẻm trên đường Hùng Vương bị sạt lở, vùi lấp 2 khách tử vong.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt đã tổ chức phong toả hiện trường quán cà phê Tây Hồ, yêu cầu chủ hộ là ông Nguyễn Đình An và bà Nguyễn Thị Chinh phải sơ tán ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn tính mạng.