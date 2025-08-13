Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn sau vụ sạt taluy làm 2 người chết

(VTC News) -

Hiện trường vụ sạt lở ở Tiệm cà phê Tây Hồ khiến 2 người chết chiều 12/8.

Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả do sạt lở đất, phòng chống thiên tai, đặc biệt là vụ sạt lở làm 2 người chết khi đang ngồi uống cà phê vào chiều 12/8 tại quán cà phê Tây Hồ, ở phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ông Hồ Văn Mười chỉ đạo các địa phương tuyệt đối không chủ quan, bị động trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ động rà soát, nắm chắc các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, sạt trượt công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra các công trình thi công thuộc phạm vi quản lý, tuần tra các khu vực xung yếu để cảnh báo, cấm người dân hoạt động tại khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, ông Mười yêu cầu kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình có nguy cơ gây mất an toàn nằm trên sườn dốc, mái ta luy âm/dương cao có nguy cơ sạt trượt, sạt lở cao.

Lâm Đồng sẽ tiếp tục tăng cường quản lý về hoạt động san gạt tạo mặt bằng xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; không để phát sinh mới trường hợp người dân xây dựng công trình trái phép tại các vị trí, khu vực sườn dốc, ta luy âm/dương cao không đảm bảo an toàn và lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

