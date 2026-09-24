Tổng thống Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay

(VTC News) -

Ngày 23/9 (giờ địa phương), “máy bay đặc biệt” chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện hạ cánh tại Căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ ngày 23 - 25/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước nhằm xoa dịu căng thẳng giữa 2 siêu cường trên mọi lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, thương mại đến Iran.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được nhìn thấy bắt tay thân thiện với ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện, sau khi Chủ tịch Trung Quốc xuống máy bay. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tháp tùng ông Tập trong chuyến đi lần này có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị và một số quan chức khác.

Ông Trump cùng ông Tập Cận Bình đứng cạnh nhau trên đường băng trong tiếng nhạc của ban nhạc quân đội, trước khi 2 máy bay ném bom B-1 thực hiện màn bay biểu diễn chào mừng.

Ngoài ra, 6 máy bay chiến đấu F-22 và 6 tiêm kích F-16 được nhìn thấy đang xếp hàng trên đường băng, dường như để phô trương sức mạnh quân sự khi quan chức Mỹ trải thảm đỏ đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ chính thức đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viện tới Nhà Trắng vào ngày 24/9

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi long trọng dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình với sự tham gia của nhiều lãnh đạo tập đoàn hàng đầu nước Mỹ. Một hoạt động cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm là chuyến đi đến Cục Lưu trữ Quốc gia, nơi lưu giữ bản gốc Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Mỹ.