Chấn thương khi đấu võ sĩ MMA Việt Nam, đô vật Nga tâm sự xúc động

(VTC News) -

Video: Đô vật Rafael Raimond so tài với Bạch Văn Nghĩa ở sới vật Mai Động. (Nguồn: Tinh Hoa Võ Thuật)

Sới vật đầu xuân làng Mai Động (Hà Nội) ngày 22/2 chứng kiến màn so tài giữa võ sĩ MMA Việt Nam Bạch Văn Nghĩa và đô vật người Nga Rafael Raimond. Trận chung kết vật truyền thống khép lại theo cách không ai mong muốn khi đô vật đến từ Dagestan (Nga) phải bỏ cuộc vì chấn thương trật khớp vai. Sau trận đấu, Rafael Raimond đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân Facebook, chia sẻ thẳng thắn về chấn thương cũng như gửi lời chúc mừng tới đối thủ Việt Nam.

“Đối thủ của tôi đã chiến thắng xứng đáng. Xin đừng vì chấn thương của tôi mà làm giảm giá trị chiến thắng của anh ấy. Chấn thương là vấn đề của tôi, còn chiến thắng là công sức của anh ấy”, đô vật người Nga viết.

Anh cho biết đây không phải lần đầu bản thân gặp biến cố tương tự. Gần 5 năm trước, tại chung kết Giải vô địch quốc gia Nga, Rafael cũng từng dẫn trước nhưng phải bỏ cuộc vì trật khớp vai. Điều trớ trêu là sự việc ấy lại lặp lại tại Hà Nội.

Rafael đính kèm đăng tấm ảnh anh nắm tay và giơ cao tay Bạch Văn Nghĩa.

Dù vậy, đô vật sinh ra tại Dagestan nhìn nhận thất bại với sự bình thản. Anh chia sẻ niềm tin rằng mỗi biến cố xảy ra đều có lý do riêng và thất bại đôi khi lại giúp con người bộc lộ bản chất thật của mình.

“Tôi lớn lên cùng kỷ luật: khi chiến thắng hãy khiêm tốn, khi thất bại hãy khiêm tốn gấp đôi”, Rafael viết.

Điều khiến võ sĩ Nga xúc động nhất không phải kết quả trận đấu mà là tình cảm từ khán giả Việt Nam. Anh cho biết đã nhận được hàng loạt tin nhắn hỏi thăm và sự động viên sau chấn thương.

“Tôi nhận được điều còn lớn hơn cả chiến thắng - đó là tình yêu. Tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho tôi quý giá hơn bất kỳ tấm huy chương nào”, anh bày tỏ, đồng thời khẳng định tình cảm đặc biệt với đất nước nơi anh đã sinh sống suốt bốn năm qua.

Trong bài đăng, Rafael đính kèm đăng tấm ảnh anh nắm tay và giơ cao tay Bạch Văn Nghĩa như một cách thừa nhận chiến thắng của võ sĩ Việt Nam. Hành động này của anh được nhiều khán giả đánh giá cao về tinh thần thể thao.

Rafael Raimond xuất thân từ Dagestan - vùng đất nổi tiếng sản sinh nhiều đô vật và võ sĩ MMA hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Bạch Văn Nghĩa là gương mặt đáng chú ý của MMA Việt Nam, trưởng thành từ CLB The Champ MMA. Hiện tại, anh có chuỗi phong độ ấn tượng tại hệ thống LION Championship với nhiều chiến thắng thuyết phục trong năm 2024.

Khép lại trận đấu nhiều cảm xúc, đô vật người Nga khẳng định anh sẽ sớm hồi phục, tiếp tục huấn luyện các em nhỏ và đặt mục tiêu trở lại thi đấu tại sới vật truyền thống Việt Nam vào năm sau.

“Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn vì tình yêu. Cảm ơn vì tất cả”, Rafael Raimond viết.