Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền ở Bắc Ninh sắp được 'thần đèn' di dời để làm đường

Để nhường đất cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình, chủ toà biệt thự bề thế tại tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh quyết định không phá dỡ mà thuê “thần đèn” di dời nguyên khối công trình nặng hàng trăm tấn sang vị trí mới, cách nơi cũ khoảng 200m.

Phương án này giúp giữ nguyên kiến trúc và kết cấu bê tông cốt thép của căn biệt thự 4 tầng, 3 mặt tiền.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phan Đình Chắt, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Thành, cho biết chủ sở hữu biệt thự đang được yêu cầu hoàn thiện thủ tục xin cấp phép di dời. Theo ông Chắt, công trình chỉ được chính thức di dời sau khi có giấy phép. Hiện đơn vị thi công mới làm móng và hệ thống đường ray tại vị trí mới, chưa dịch chuyển biệt thự.

“Chúng tôi yêu cầu chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và kết cấu công trình trong suốt quá trình di dời, đồng thời có cam kết bồi thường nếu gây hư hỏng hạ tầng hoặc ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Đơn vị thi công và các bên liên quan cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ các nội dung này trước khi tiến hành di dời”, ông Chắt nhấn mạnh.

Trước khi di chuyển, “thần đèn” phải cắt tách toàn bộ phần móng khỏi nền đất, dùng hệ thống kích thủy lực nâng nguyên khối biệt thự lên, sau đó đặt lên các con lăn chuyên dụng để từ từ dịch chuyển đến vị trí mới. Quá trình đòi hỏi tính toán chính xác từng centimet nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Với kích thước lớn, trọng lượng lên tới hàng trăm tấn, việc di dời biệt thự dự kiến kéo dài nhiều tháng, được thực hiện qua nhiều giai đoạn với độ chính xác cao. Chi phí cho việc dịch chuyển căn biệt thự dự kiến lên đến vài tỷ đồng. Những ngày này, hàng chục công nhân phải làm việc liên tục dưới trời nắng nóng để phục vụ quá trình di dời.

Để dịch chuyển nguyên trạng công trình, đơn vị thi công phải cắt tách toàn bộ phần móng khỏi nền đất, sau đó sử dụng hệ thống kích thủy lực công suất lớn nâng cả tòa nhà lên khỏi mặt đất.

Khi công trình đạt cao độ yêu cầu, biệt thự được đặt lên hệ thống con lăn chuyên dụng và từ từ di chuyển đến vị trí mới theo đúng lộ trình đã tính toán.

Ngoài việc cắt sắt, sử dụng kích thủy lực, kê con lăn và chuẩn bị hệ thống nâng đỡ, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện đường ray bê tông được thiết kế riêng để đưa nguyên khối biệt thự di chuyển đến vị trí mới, cách nơi cũ khoảng 200m.

Bên cạnh tập trung di chuyển ngôi nhà, chủ nhân biệt thự cũng đang khẩn trương xây dựng phần móng mới tại vị trí công trình sẽ được đưa tới.

Được biết, ngoài ngôi biệt thự này, tại tổ dân phố Lẽ còn khoảng 30 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Dự án tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội gồm 7km xây mới và 6,55km mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu lên 120m, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha.

Tuyến đường đi qua địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, kết nối từ khu vực sân bay Gia Bình với nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 và đường dẫn cầu Tứ Liên. Dự án còn xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp, mỗi nhánh 3 làn xe, dài khoảng 2,5km.

Dự án được triển khai theo hình thức PPP, tổng chiều dài khoảng 41,3km, tổng mức đầu tư lên tới 83.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch, rút ngắn thời gian kết nối Sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô.