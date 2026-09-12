Cách chọn gạch lát nền phòng khách đẹp và sang trọng

(VTC News) -

Gạch lát nền là yếu tố quan trọng, quyết định phần lớn tính thẩm mỹ và phong cách chung của ngôi nhà. Tuy nhiên, giữa muôn vàn kiểu dáng và chất liệu trên thị trường, làm sao để chọn được mẫu gạch phù hợp nhất?

Dưới đây là những gợi ý giúp chọn gạch lát nền phù hợp, nâng tầm cho phòng khách:

Chọn theo diện tích và không gian

Kích thước gạch lát nền cần đảm bảo sự cân đối hài hòa với diện tích phòng khách. Ở những không gian hẹp, nên ưu tiên gạch khổ lớn để giúp tối giản đường mạch nối, mang lại cảm giác thoáng đãng và rộng rãi hơn.

Trong khi đó, diện tích lớn giúp gia chủ dễ dàng phá cách với các dòng gạch kích thước nhỏ hơn để tạo điểm nhấn. Dù vậy, nên tránh chọn gạch quá nhỏ để giữ cho tổng thể không gian luôn liền mạch và sang trọng.

Định hình phong cách và phối màu hài hòa

Phòng khách nhỏ nên chọn các tông màu sáng. (Ảnh: Namidesign)

Màu sắc gạch lát nền ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác khi bước vào phòng khách. Để tạo vẻ đẹp sang trọng, các gam màu trung tính như kem, xám, trắng vân mây hay vàng nhạt luôn là ưu tiên hàng đầu.

Với phòng khách nhỏ, nên chọn các tông màu sáng để tạo cảm giác không gian thoáng đãng, rộng rãi hơn. Trong khi đó, phòng khách lớn có thể linh hoạt kết hợp các gam màu trầm, ấm hoặc gạch họa tiết điểm xuyết để gia tăng chiều sâu.

Lưu ý, màu gạch cần đảm bảo sự đồng điệu với màu sơn tường và nội thất theo nguyên tắc phối màu đồng tông hoặc tương phản nhẹ nhàng.

Chọn gạch phù hợp với phong cách kiến trúc

Để tạo sự hài hòa tổng thể, chất liệu và họa tiết gạch lát nền phải phù hợp với phong cách nội thất chủ đạo. Với phong cách hiện đại, nên chọn gạch lát nền đơn sắc, bóng loáng và mịn màng. Phong cách cổ điển phù hợp với gạch có họa tiết phức tạp, tông màu ấm áp.

Với phong cách tối giản, nên ưu tiên gạch màu trung tính (trắng, be, xám).

Những điều cần lưu ý khi chọn gạch lát nền phòng khách

Dễ dàng vệ sinh

Nên ưu tiên các dòng gạch có khả năng chống bám bẩn tốt, giúp tiết kiệm thời gian lau chùi mà vẫn giữ được độ sáng bóng, bền đẹp theo thời gian.

Chống trơn trượt

An toàn luôn là tiêu chí hàng đầu khi chọn gạch lát nền phòng khách. Các mẫu gạch có độ bám tốt hoặc bề mặt mờ nhám nhẹ sẽ hạn chế tối đa nguy cơ trượt ngã, đặc biệt phù hợp với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Tính thẩm mỹ

Đừng ngần ngại phá cách bằng việc kết hợp các kiểu dáng, màu sắc hoặc họa tiết gạch độc đáo để biến sàn phòng khách thành điểm nhấn ấn tượng, thể hiện gu thẩm mỹ riêng của gia chủ.