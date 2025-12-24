(VTC News) -

Khi hoàn thiện nhà ở, việc chọn gạch lát nền tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, câu hỏi “nên chọn gạch lát nền bóng hay nhám?” là băn khoăn của không ít gia chủ.

Mỗi loại gạch đều có ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng không gian và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Gạch lát nền bóng

Gạch lát nền bóng nổi bật với bề mặt sáng, phản chiếu ánh sáng tốt. Nhờ đó, không gian sử dụng gạch bóng thường trông rộng rãi, thoáng đãng và hiện đại hơn. Loại gạch này đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên.

Ưu điểm lớn nhất của gạch bóng là tính thẩm mỹ cao. Bề mặt bóng giúp tôn lên vân đá, vân mây hoặc các họa tiết tinh xảo, mang lại cảm giác sang trọng, sạch sẽ. Ngoài ra, gạch bóng dễ lau chùi, ít bám bẩn, phù hợp với những khu vực như phòng khách, phòng ngủ hoặc sảnh chính.

Gạch nền lát bóng tạo hiệu ứng thông thoáng cho không gian. (Ảnh:Sbshouse)

Tuy nhiên, nhược điểm của gạch lát nền bóng là bề mặt trơn có thể gây trượt ngã, đặc biệt khi dính nước, dầu mỡ hoặc vào mùa mưa. Với gia đình có trẻ nhỏ, người già, đây là yếu tố cần cân nhắc kỹ. Bên cạnh đó, gạch bóng cũng dễ lộ vết trầy xước sau thời gian dài sử dụng, nhất là ở những khu vực có mật độ đi lại cao.

Gạch lát nền nhám

Trái ngược với gạch bóng, gạch lát nền nhám có bề mặt sần nhẹ, độ ma sát cao. Ưu điểm lớn nhất của loại gạch này là chống trơn trượt tốt, mang lại cảm giác an toàn khi di chuyển.

Vì vậy, gạch nhám thường được ưu tiên sử dụng cho nhà tắm, nhà vệ sinh, ban công, sân thượng hoặc khu vực bếp – những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước.

Gạch nhám được đánh giá cao về độ bền. (Ảnh: Takao)

Ngoài yếu tố an toàn, gạch nhám còn được đánh giá cao về độ bền. Bề mặt nhám giúp hạn chế trầy xước, ít lộ dấu vết sử dụng theo thời gian. Với những không gian ngoại thất hoặc khu vực có tần suất đi lại nhiều, đây là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, gạch nhám dễ bám bụi và vết bẩn do có vết sần. Vì vậy, việc vệ sinh, lau chùi đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn so với gạch bóng.

Về mặt thẩm mỹ, gạch nhám thường mang phong cách mộc mạc, tự nhiên, đôi khi tạo cảm giác kém sáng nếu sử dụng trong không gian nhỏ, thiếu ánh sáng.

Nên chọn gạch bóng hay nhám?

Trên thực tế, không có câu trả lời tuyệt đối cho việc nên chọn gạch lát nền bóng hay nhám, bởi mỗi không gian trong nhà lại có yêu cầu khác nhau.

Với phòng khách, đây là khu vực đại diện cho bộ mặt của ngôi nhà. Gạch bóng thường được ưu tiên vì tạo cảm giác sang trọng, rộng rãi và dễ vệ sinh. Nếu lo ngại trơn trượt, gia chủ có thể chọn gạch bóng mờ hoặc gạch bán bóng.

Với phòng ngủ, cả gạch bóng và nhám đều có thể sử dụng, tùy theo phong cách thiết kế. Gạch bóng giúp phòng sáng và hiện đại, trong khi gạch nhám mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi.

Với nhà bếp, nhà vệ sinh, gạch nhám là lựa chọn an toàn hơn nhờ khả năng chống trơn trượt. Nên ưu tiên loại gạch có độ nhám vừa phải để không quá khó vệ sinh.

Gạch nhám hoặc gạch chống trượt chuyên dụng là lựa chọn gần như bắt buộc cho ban công, sân thượng, khu vực ngoài trời để đảm bảo an toàn và độ bền.

Để lựa chọn đúng loại gạch, gia chủ nên cân nhắc đồng thời các yếu tố: công năng sử dụng, độ an toàn, thẩm mỹ và khả năng vệ sinh. Ngoài ra, chất lượng gạch, độ hút nước, độ cứng và thương hiệu cũng là những tiêu chí quan trọng không nên bỏ qua.

Thay vì chỉ chọn một loại gạch cho toàn bộ ngôi nhà, xu hướng hiện nay là kết hợp linh hoạt gạch bóng và gạch nhám cho từng khu vực. Cách làm này vừa đảm bảo an toàn, vừa tối ưu thẩm mỹ và công năng sử dụng.