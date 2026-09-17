Các bị can trong vụ án xảy tại ACV tự nguyện giao nộp thêm 307 tỷ đồng

(VTC News) -

Số liệu trên được Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đưa ra tại cuộc thông báo về kết quả phiên họp Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra ngày 17/9.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông báo về kết quả phiên họp.

Theo thông cáo của Ban Nội chính Trung ương, từ sau phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.

Trong đó, các cơ quan tố tụng đã khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án với 41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án với 68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án với 7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án với 14 bị cáo.

Các cơ quan điều tra Công an Nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; một số vụ án trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản...

Bên cạnh đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Tòa án Nhân dân Tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát.

“Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Điển hình như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), các bị can tự nguyện giao nộp thêm 307 tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An, gia đình các bị can tự nguyện giao nộp 44,1 tỷ đồng;...”, thông cáo nêu.

Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cũng theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo, từ sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thường trực Ban Chỉ đạo ghi nhận Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Trong đó, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật trên hệ thống 751 thêm 407 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài (nâng tổng số lên 4.899 công trình, dự án); hoàn thành xử lý dứt điểm thêm 1.333 công trình, dự án (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 2.684 công trình, dự án, chiếm 54,8%).

Các địa phương còn tập trung rà soát, xử lý 4.860 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc (không thuộc tiêu chí cập nhật trên hệ thống 751); trong đó đã hoàn thành xử lý 3.156 công trình, dự án.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng thêm 3.418 cơ sở (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 11.573 cơ sở).