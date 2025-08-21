Ca sĩ Chi Dân và anh trai bị đề nghị truy tố liên quan tổ chức sử dụng ma tuý

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 32 bị can liên quan vụ án mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó có bị can Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân) và anh trai là Nguyễn Trung Tín (44 tuổi).

Ca sĩ Chi Dân thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo kết luận điều tra, vụ án được triệt phá sau khi Công an TP.HCM kiểm tra một khách sạn ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (nay là xã Tân Vĩnh Lộc) hồi tháng 11/2024.

Tại đây, công an phát hiện và thu giữ gần 298 gram ma túy các loại được cất giấu trong phòng của Võ Thị Kim Tuyến.

Tuyến khai nhận số ma túy này được mua về để bán cho người khác. Quá trình mua bán của Tuyến có sự giúp sức của Võ Văn Nhật và Võ Thị Ánh Tuyết.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định ngày 4/11/2024, Tuyến giao 2,5 gram ma túy loại ketamine đến một địa điểm trên đường Cộng Hòa qua ứng dụng giao hàng.

Tiến hành kiểm tra phòng 201 căn nhà tại địa chỉ trên, cơ quan công an phát hiện Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai) có kết quả dương tính với ma túy.

Người này khai nhận đã cùng bạn bè, trong đó có ca sĩ Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín, sử dụng ma túy vào sáng 4/11/2024 và sử dụng ma túy với 2 người khác vào ngày 7/11/2024.

Cụ thể, vào rạng sáng 4/11/2024, sau một buổi tiệc ăn nhậu tại nhà của Triều, Chi Dân đã rủ cả nhóm gồm: Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền (ở chung phòng với Triều), anh trai là Nguyễn Trung Tín và Lương Thế Kiên sử dụng ma túy.

Sau khi sử dụng hết số chất ma tuý do Triều đặt mua gồm nửa hộp 5 ketamine với giá 2 triệu đồng và 3 viên thuốc lắc với giá 1,05 triệu đồng, ca sĩ Chi Dân rủ cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy loại nước vui.

Bị can Tín đã liên hệ qua Telegram với đối tượng bán và đặt mua 2 gói nước vui với giá 7 triệu đồng, do Chi Dân chi trả bằng hình thức chuyển khoản.

Một lát sau, một tài xế xe công nghệ (chưa rõ lai lịch) mang đến giao 1 túi nilon bên trong có 2 gói nước vui hiệu FERRARI. Ca sĩ Chi Dân vào bếp lấy nồi pha nước vui chung với nước bò húc và nước lọc rồi cùng cả nhóm dùng muỗng múc uống.

Đến khoảng 9h sáng, nhóm tiếp tục thống nhất gọi thêm nửa hộp 5 ma túy ketamine với giá 2,5 triệu đồng. Lấy ma túy xong, Tín đổ ra đĩa chuẩn bị cho cả nhóm sử dụng thì Triều nhận được điện thoại kêu đi làm nên Triều không sử dụng nữa.

Cả nhóm sau đó thống nhất không “chơi” ma túy nữa mà ai về nhà nấy. Số ma túy trong đĩa, Chi Dân sử dụng rồi Tín rửa đĩa. Số ma túy còn lại Tín vứt bỏ trên đường về nhà.

Kết quả điều tra xác định Võ Thị Kim Tuyến phải chịu trách nhiệm về tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng là hơn 1,6kg ma túy các loại.

Ca sĩ Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín phải chịu trách nhiệm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” do có hành vi rủ rê, cung cấp ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác.