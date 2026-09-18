Cà Phê Đạo Việt Nam tạo dấu ấn trên quê hương Trà Đạo Nhật Bản

(VTC News) -

Ngày 13/9/2026, lần đầu tiên Thiền Cà Phê - phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo đến từ Việt Nam, do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ giác ngộ, sáng tạo - được giới thiệu tại Nhật Bản, quê hương của Trà Đạo, trong chương trình ngoại giao văn hóa “Viet Nam Day 2026”.

Sự kiện đánh dấu thêm một bước trong hành trình đưa cà phê Việt Nam từ một thức uống thông thường lên các giá trị về văn hóa, nghệ thuật, tinh thần và triết lý.

Trung Nguyên Legend đưa Cà Phê Đạo đến Nhật Bản

Chương trình “Viet Nam Day 2026” với chủ đề “Discover Viet Nam - Connect Kyushu” diễn ra từ ngày 12-13/9/2026, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp cùng các địa phương Việt Nam, tổ chức, hội đoàn và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tổ chức.

Đây là sự kiện ngoại giao văn hóa và xúc tiến thương mại quy mô lớn, hướng đến thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, kinh tế và nhân dân Việt Nam - Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Fukuoka và Phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và Phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền Cà Phê trong chương trình “Viet Nam Day 2026”.

Trung Nguyên Legend được mời đồng hành giới thiệu văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam đến lãnh đạo các địa phương Nhật Bản, đại diện các tổ chức hữu nghị, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp, cùng hàng nghìn kiều bào và người dân sở tại.

Trong khuôn khổ chương trình tại Công viên Trung tâm Tenjin sáng 13/9, Trung Nguyên Legend cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka lần đầu tổ chức phiên trải nghiệm Thiền Cà Phê, bên cạnh hoạt động phục vụ hàng nghìn ly cà phê năng lượng.

Tham gia chương trình có Thống đốc tỉnh Fukuoka, Chủ tịch Hội đồng các tỉnh Saga và Kagoshima, đại diện các tổ chức cùng Ngoại giao đoàn Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan.

Trong không gian trang trọng, tĩnh tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán, các khách mời được hướng dẫn thanh lọc Thân - Tâm - Trí, tạo tác và thưởng lãm cà phê theo tinh thần Hòa - Kính - Thanh - Tịnh - Trách Nhiệm - Tôn Tạo.

Bà Virsa Perkins - Lãnh sự trưởng Hoa Kỳ tại Fukuoka, Nhật Bản (bên phải) cùng các đại biểu trải nghiệm Thiền Cà Phê và nhận định “đây thực sự là một trải nghiệm đặc biệt”.

Phiên trải nghiệm tạo ấn tượng với các khách mời về nét đẹp văn hóa, triết lý và tinh thần cà phê đến từ Việt Nam tại quê hương Trà Đạo Nhật Bản.

Bà Virsa Perkins, Lãnh sự trưởng Hoa Kỳ tại Fukuoka, Nhật Bản, cùng các đại biểu trải nghiệm Thiền Cà Phê và nhận định đây “thực sự là một trải nghiệm đặc biệt”.

Ông Ramkumar C, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Fukuoka và phu nhân, cũng tham gia trải nghiệm Thiền Cà Phê.

Theo Trung Nguyên Legend, khác với cách nhìn cà phê là một thức uống thông thường, thương hiệu này xem cà phê là động lực của nền kinh tế sáng tạo, một thực thể sống của văn hóa và một di sản có khả năng kết nối con người, cộng đồng và các nền văn minh.

Ông Ramkumar C - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Fukuoka và phu nhân (thứ hai và ba từ trái sang) trải nghiệm Thiền Cà Phê trên quê hương Trà Đạo Nhật Bản.

Cà Phê Đạo - một ngôn ngữ mới của ngoại giao văn hóa thế giới

Trước “Viet Nam Day 2026” tại Fukuoka, Thiền Cà Phê - phương thức thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo - được giới thiệu trong một số chương trình ngoại giao, văn hóa của Việt Nam với quốc tế.

Ngày 25/7/2026, trong chương trình “Dạo bước để hiểu về Thành phố” do Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức, các lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế tham gia Thiền Cà Phê tại không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại TP.HCM, cho biết trải nghiệm Thiền Cà Phê “đã làm bừng tỉnh các giác quan” và cho rằng cà phê không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Việt mà còn là giá trị văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Trước đó, trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 cũng nhận được những đánh giá tích cực.

Thiền Cà Phê, một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo đến từ Việt Nam đang trở thành ngôn ngữ ngoại giao văn hóa.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đánh giá đây là một “trải nghiệm sâu sắc, chưa từng có”.

Tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào tháng 4/2026, các đại sứ, tổng lãnh sự quốc tế cũng chia sẻ cảm nhận về triết lý, văn hóa Cà Phê Đạo sau phiên Thiền Cà Phê tại Làng Cà Phê Trung Nguyên.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhận định đây là “trải nghiệm và nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”.

Ông Renzo Moro, Trưởng bộ phận Nông nghiệp, đại diện Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, cho biết: “Khác với phong cách thưởng thức cà phê espresso của Ý rất nhanh, ‘Thiền cà phê’ mở ra một không gian tĩnh tại, nơi năng lượng cà phê được cảm nhận từ bên trong và lan tỏa kết nối con người. Đây là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời”.

Ông Hasan Barit, Phó Trưởng phái đoàn, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, cho rằng trải nghiệm Thiền Cà Phê nhắc ông về “việc quay về bên trong mình, sự biết ơn và chiêm nghiệm nội tâm”.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại TP.HCM (mặc áo xanh) cho biết: “Trải nghiệm Thiền Cà Phê đã làm bừng tỉnh các giác quan”.

Trong khuôn khổ vòng chung kết Miss World 2026, Á hậu Elisabeth Reynés cùng Top 3 Miss World 2026 cũng trải nghiệm Thiền Cà Phê trong hành trình khám phá văn hóa, đất nước Việt Nam.

Theo Trung Nguyên Legend, sự kết hợp giữa hương vị, âm thanh, nghi thức và sự tỉnh thức trong mỗi khoảnh khắc Thiền Cà Phê giúp phương pháp này được cụ thể hóa thông qua sản phẩm, nghi thức thưởng lãm và những không gian “cà phê - văn hóa - lối sống”.

Trung Nguyên Legend là thương hiệu khởi nghiệp tại Buôn Ma Thuột. Trong hành trình 30 năm hoạt động, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm cà phê năng lượng và chuỗi không gian văn hóa thưởng lãm cà phê.

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được xác định là nơi khởi phát Cà Phê Đạo và đang từng bước trở thành “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”.

Bên cạnh các hoạt động trong nước, Trung Nguyên Legend hợp tác với các hãng truyền thông quốc tế như Warner Bros. Discovery, CNN, Bloomberg để thực hiện các nội dung về Buôn Ma Thuột, văn hóa và triết lý cà phê Việt Nam.

Năm 2023, phim tài liệu “The Tao of Coffee” do Warner Bros. Discovery phát sóng, lần đầu giới thiệu Thiền Cà Phê đến khán giả toàn cầu.

Á hậu Elisabeth Reynés (bên phải) cùng Top 3 Miss World 2026 trải nghiệm Thiền Cà phê trong hành trình khám phá văn hóa, đất nước Việt Nam tại vòng chung kết Miss World.

Theo Discovery, cách tiếp cận của Trung Nguyên Legend nhằm nâng cao giá trị cà phê Việt Nam từ một thức uống thông thường lên các giá trị cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần, lối sống cà phê và được truyền tải qua khái niệm Cà Phê Đạo, hay “Con đường của cà phê”.

Đến tháng 12/2024, Discovery tiếp tục giới thiệu triết lý Cà Phê Đạo trong phim “The Awakenings of Coffee”, trong đó cà phê được nhìn nhận không chỉ là thức uống mà còn là lối sống, nguồn cảm hứng và năng lượng.

CNN cũng giới thiệu triết lý này trong bài viết “The Tao of Coffee: From Beans to Beauty”. CNN nhận định Thiền Cà Phê là phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo, được lấy cảm hứng, năng lượng và trí tuệ từ cà phê cùng di sản của nó, hướng đến sự tỉnh thức và giàu có toàn diện thông qua các nguyên tắc Hòa - Kính - Thanh - Tịnh - Trách nhiệm - Tôn Tạo.

Bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), sau khi trải nghiệm Thiền Cà Phê, chia sẻ: “Chưa bao giờ nghĩ rằng cà phê lại được thưởng thức rất nghệ thuật và đầy triết lý như cách sáng tạo của Trung Nguyên Legend”.

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - nơi khởi phát Cà Phê Đạo đang từng bước trở thành “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”.

Theo Trung Nguyên Legend, đến nay triết lý Cà Phê Đạo do Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ giác ngộ, sáng tạo, hướng đến lối sống nhân bản và nhân văn đã được lan tỏa trên toàn cầu. Trung Nguyên Legend được Discovery, CNN, Bloomberg ghi nhận là biểu tượng của “The Tao of Coffee”.

Doanh nghiệp cũng tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Học viện Cà phê, góp phần xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành nơi khởi phát Cà Phê Đạo.

Trung Nguyên Legend đồng thời ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM về phối hợp triển khai chuyên ngành đào tạo “Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo”.

Những hoạt động này tiếp nối chuỗi sự kiện Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới mà Trung Nguyên Legend đồng hành cùng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, UNESCO và UBND tỉnh Đắk Lắk, hướng đến đưa cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam đến Cà Phê Đạo trở thành di sản sống chung của nhân loại.

Với những giá trị được Trung Nguyên Legend xây dựng, Cà Phê Đạo đang được giới thiệu như một cách tiếp cận cà phê vượt khỏi phạm vi thức uống, hướng đến văn hóa, ngoại giao và kết nối con người.

Tại Nhật Bản, nơi Trà Đạo đã trở thành một nét văn hóa gắn với nghệ thuật sống, việc Thiền Cà Phê lần đầu được giới thiệu trong “Viet Nam Day 2026” tạo thêm một dấu mốc trong quá trình giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.