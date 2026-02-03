Phim 'Không giới hạn' tập 2: Kiên được đồng đội tìm cách mai mối

(VTC News) -

Trích đoạn "Không giới hạn" tập 2.

Trong tập 2 phim Không giới hạn, Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) 35 tuổi, đẹp trai, tài giỏi nhưng vẫn độc thân nên Tùng (Anh Tuấn) - đồng đội của Kiên cũng thấy sốt ruột thay. Diệu (Huyền Trang) - vợ của Tùng cũng công tác chung đơn vị với Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân - người đang thương thầm Trung tá Kiên.

Biết Lam Anh thầm thích Kiên từ lâu, vợ chồng Tùng - Diệu cùng nhau tổ chức một buổi hẹn tại nhà mình với mục đích mai mối cho hai người.

Thấy Kiên có ý muốn trốn, Tùng lập tức nắn chỉnh đàn em, một người "đẹp trai ngời ngời" như Kiên mà giờ này vẫn độc thân. Khi đang chuẩn bị món ăn, đoán Trung tá Kiên về cùng Tùng nên Lam Anh vội tô thêm son để đón người thương.

Ở diễn biến khác, khi đang ở sở chỉ huy, Trung tá Kiên đột ngột nghe báo động về việc nhiều người đang gặp nạn trên biển sau cơn lốc xoáy khiến anh lo lắng.

Trung tá Kiên khiến đồng đội lo lắng vì mãi vẫn độc thân.

Phim Không giới hạn xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.

Ở đó, Kiên gặp Lợi - Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai mình là bởi sai lầm của Kiên. Giữa họ là quá khứ, là oán trách, là những khoảng lặng không thể nói thành lời. Kiên cùng đồng đội đối diện với hàng loạt tình huống cứu hộ quy mô lớn: từ tai nạn cháy tàu trên biển, sập mỏ, cho đến cháy nhà máy hoá chất.

Đảm đương trọng trách lớn khi tuổi còn trẻ, Kiên không tránh khỏi những hoài nghi đến từ nhiều phía nhưng cũng may mắn khi nhận được không ít sự chỉ dạy từ cấp trên - Thượng tướng Hà Đình Quân. Về công việc, ông Quân hết lòng ủng hộ, dìu dắt Kiên nhưng cũng chính ông lại ngần ngại khi đứa con gái ông hết mực yêu thương - Lam Anh, công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, lại đem lòng yêu Kiên.

Qua hành trình vượt qua mặc cảm cá nhân, đối diện sự thật và lựa chọn lẽ phải, Kiên khẳng định giá trị đạo đức, bản lĩnh chỉ huy, tinh thần “dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm” của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Tập 2 phim Không giới hạn phát sóng lúc 21h00 tối thứ 3 (3/2) trên kênh VTV1.