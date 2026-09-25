Bước chuyển mình của thành viên nhóm Da LAB sau bản hit 90 triệu lượt nghe

(VTC News) -

Emcee L (Nguyễn Hoàng Long), sinh năm 1989 và gia nhập nhóm Da LAB vào năm 2018. Ngoài vai trò ca sĩ, anh nổi bật với khả năng sáng tác, là đồng tác giả của loạt hit như Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Gác lại âu lo, Thức giấc, Chạy khỏi thế giới này, Bầu trời mới… và tác giả của các bài Chuyện đôi ta, Sinh ra đã là thứ đối lập nhau.

Trong đó, bản hit Chuyện đôi ta thu về hơn 90 triệu lượt nghe trên Spotify, gần 70 triệu lượt xem trên YouTube tính đến tháng 9/2026. Đây cũng là bài hát Việt có lượt phát cao thứ 2 Spotify Việt Nam, từng lọt Top 200 Spotify Global Viral Chart.

Emcee L là thành viên đa tài của nhóm Da LAB.

Sau nhiều năm hoạt động cùng nhóm và xây dựng dấu ấn riêng qua các sản phẩm solo, Emcee L đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp khi phát hành album solo đầu tay mang tên Kịch bản đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên anh thực hiện một album hoàn chỉnh cho riêng mình.

Lần này, Emcee L vừa là người sáng tác, vừa kể câu chuyện của album, vừa đặt nền móng cho định hướng hoạt động phía sau cho các sản phẩm của chính mình. Xuyên suốt album với 8 ca khúc, khán giả được lắng nghe những giai điệu được sắp xếp theo trình tự của một câu chuyện tình yêu, kể về hành trình của một cặp đôi từ những dấu hiệu đầu tiên của rạn nứt, đi qua chia tay, tổn thương và cuối cùng tìm được cách trở về bên nhau.

MV “Tình yêu lớn” - Emcee L

Sở hữu lượng lớn bài hit trong sự nghiệp, Emcee L không tránh khỏi áp lực mỗi khi ra sản phẩm mới nhưng tin vào duyên phận. Anh tiết lộ bản hit Chuyện đôi ta từng không được nhóm Da LAB lựa chọn và gửi cho nhiều nghệ sĩ cũng không thành. Sau đó, Emcee L quyết định tự sản xuất, thể hiện và đưa ca khúc trở thành một trong những sản phẩm được biết đến rộng rãi.

“Tôi tin vào số phận của từng bài hát. Khi đã dành hết tâm huyết cho tác phẩm, kể cả khi nó không hit, tôi cũng đã làm hết sức trong khả năng”, anh nói.

Emcee L cho biết anh chọn cách đi đầu tư vào chất lượng, không chạy theo trend. Nhạc của anh không cần bắt tai ngay lập tức, nhưng càng nghe càng ngấm và nếu đã thích thì khán giả có thể nghe nó trong nhiều năm.

Dịp này, nam ca sĩ cũng cho biết cùng 2 người bạn thành lập công ty giải trí với mong muốn phát triển vai trò nhà sản xuất âm nhạc và xây dựng, định hướng phát triển sự nghiệp cho nghệ sĩ. Anh xác nhận vai trò đồng sáng lập, nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ độc quyền của công ty.