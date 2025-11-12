Bữa sáng giúp vị bác sĩ 68 tuổi đảo ngược 15 năm tuổi sinh học có gì?

(VTC News) -

Bữa sáng tưởng chừng đơn giản lại có thể quyết định tốc độ lão hóa của cơ thể. Những gì bạn nạp vào sau khi thức dậy không chỉ ảnh hưởng đến mức năng lượng và tâm trạng trong ngày, mà còn tác động sâu sắc đến đường huyết, hormone và phản ứng viêm trong cơ thể.

Nếu bạn biết lựa chọn đúng thực phẩm, có thể giúp cơ thể duy trì sự ổn định chuyển hóa, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Eric Verdin, 68 tuổi, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu về Lão hoá Buck (Mỹ) cho biết, nhờ điều chỉnh thói quen ăn uống và sinh hoạt, ông “trẻ hóa” tuổi sinh học của mình tới 15 năm.

Theo ông, bí quyết nằm ở việc nói không với bữa sáng nhiều đường, giúp đường huyết ổn định, giảm tình trạng viêm âm ỉ kéo dài – nguyên nhân khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Bác sĩ Eric Verdin, 68 tuổi, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu về Lão hoá Buck (Mỹ). (Ảnh: Businessinsider)

“Bữa sáng tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng là một bát ngũ cốc ăn liền kèm ly nước cam. Đó về cơ bản là đường, đường và đường”, bác sĩ Eric Verdinchia sẻ thêm.

Đường huyết cao đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể chủ yếu thông qua quá trình glycation (đường hóa), làm phá vỡ collagen và elastin trong da, dẫn đến nếp nhăn và chảy xệ. Ngoài ra, đường huyết cao còn ảnh hưởng đến các mạch máu, cơ quan và chức năng trao đổi chất, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến lão hóa như tăng cân, bệnh tim mạch và suy giảm năng lượng tế bào.

Theo trang EDH, dưới đây là chế độ ăn bữa sáng đang được vị bác sĩ này áp dụng.

Ăn chế độ Địa Trung Hải

Hiện nay, ông Verdin duy trì chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, tập trung vào thực phẩm rau của quả tươi, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn đạm nạc từ cá.

Bữa sáng yêu thích của ông gồm trứng, trái bơ, cá hồi và bánh mì nguyên cám. Sự kết hợp này cân bằng giữa đạm, chất béo tốt và chất xơ, giúp tiêu hóa chậm hơn, tránh tăng đường huyết đột ngột và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Ông cũng khuyên nên dùng dầu ô liu thay cho bơ khi nấu ăn. Nếu muốn đơn giản hơn, trứng luộc với bánh mì nguyên cám hoặc món từ đậu cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Bên cạnh tập trung vào chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, ông còn hạn chế tối đa thực phẩm siêu chế biến – loại thực phẩm được xem là gây hại cho sức khỏe và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa thực phẩm siêu chế biến và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Những người tiêu thụ nhiều loại thực phẩm này có nguy cơ cao hơn mắc béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và các bệnh về mạch máu, bao gồm cả đột quỵ.

Nói cách khác, ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe tim mạch và hệ chuyển hóa.