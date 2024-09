4 bữa sáng lý tưởng giúp bạn đốt calo, tiêu mỡ cả ngày dài

(VTC News) -

Bắt đầu ngày mới với các bữa sáng giàu dinh dưỡng không chỉ giúp cung cấp năng lượng mà còn thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung đủ lượng protein, carbohydrate và chất xơ trong bữa sáng. Dưới đây là 4 gợi ý cho bữa sáng khỏe mạnh do chuyên gia dinh dưỡng Alyssa Smolen chia sẻ cùng Forbes:

Yến mạch với bơ và trái cây

Yến mạch không chỉ giàu chất xơ mà còn cung cấp protein thực vật và chất béo không bão hòa. (Ảnh: iStock)

Yến mạch không chỉ giàu chất xơ mà còn cung cấp protein thực vật và chất béo không bão hòa có ích cho tim mạch. Một chén nhỏ yến mạch buổi sáng cung cấp 130calo cho cơ thể và chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khoẻ như mangan, sắt, phốt pho, selen, vitamin B1, kẽm.

Một lợi ích khác là dùng yến mạch vào buổi sáng sẽ giúp cho cơ thể cảm thấy no lâu, giảm ăn vặt vào giữa các buổi.

Yến mạch được sử dụng phổ biến cho những người huyết áp cao, bệnh nhân tiểu đường hay mắc các vấn đề về tiêu hoá như tiêu chảy, táo bón, hội chứng ruột kích thích. Đồng thời, ăn yến mạch thường xuyên còn hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, bệnh tim hay sỏi mật.

Bạn có thể thêm vào yến mạch các loại hạt, trái cây tươi và chút mật ong để tăng thêm hương vị.

Bánh mì nướng ăn cùng quả bơ và trứng

Nếu ăn bánh mì nguyên hạt vào bữa sáng sẽ giúp bạn đạt được sự cân bằng trong chế độ ăn uống. (Ảnh: iStock)

Trang Eat this not that cho biết, ăn bánh mì nguyên hạt vào bữa sáng sẽ giúp bạn đạt được sự cân bằng trong chế độ ăn uống. Bánh mì nguyên hạt gồm toàn bộ hạt lúa mì, cám mầm và nội nhũ. Là loại carbohydrate phức tạp, cơ thể bạn mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa lúa mì nguyên hạt so với bánh mì trắng, điều này làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn.

Một lát bánh mì nguyên hạt 100% có thể có từ 2 đến 4 gram chất xơ. Người lớn nên ăn 14 gram chất xơ cho mỗi 1.000 calo tiêu thụ hoặc 28 gram trong chế độ ăn 2.000 calo. Ăn chất xơ liên quan đến việc cải thiện tiêu hóa, sức khỏe đường ruột, sức khỏe tim mạch.

Kết hợp bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, trứng và quả bơ không chỉ đảm bảo cung cấp đủ protein và chất béo omega-3 mà còn là nguồn carbohydrate dồi dào.

Sữa chua Hy Lạp với granola

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp protein cao cấp. (Ảnh: iStock)

Sữa chua Hy Lạp là loại sữa chua giàu protein được sản xuất bằng cách lên men vi khuẩn đường lactose trong sữa, giải phóng axit lactic làm đông tụ protein sữa và tạo ra các hợp chất thơm đặc trưng.

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp protein cao cấp. Buổi sáng là thời điểm quan trọng để bắt đầu một ngày mới. Sữa chua Hy Lạp cung cấp carbohydrate, chất béo và chất xơ giúp tăng cường năng lượng và cảm thấy no lâu hơn. Đặc biệt với những ai đang mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, có khả năng xơ vữa động mạch cao, gặp các vấn đề về đường tiêu hoá thì nên ăn sữa chua Hy Lạp lúc này.

Thêm vào đó granola, hạt và quả mọng để có bữa sáng giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Lưu ý chọn sữa chua ít đường và granola không nhiều phụ gia.

Sinh tố xanh

Sinh tố là sự kết hợp của rau xanh và các loại trái cây tạo nên bữa sáng giàu chất xơ và dễ hấp thụ. (Ảnh: iStock)

Rau xanh không chỉ là phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh mà còn là kho tàng của các loại vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Với sự đa dạng và giàu dinh dưỡng, việc thêm rau xanh vào bữa sáng hàng ngày không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn đem lại vẻ đẹp tự nhiên và sức sống cho cơ thể.

Sinh tố là sự kết hợp của rau xanh và các loại trái cây tạo nên bữa sáng giàu chất xơ và dễ hấp thụ. Thêm một chút sữa chua Hy Lạp hoặc sữa hạt để tăng cường protein cho bữa sáng này.

Những lựa chọn trên sẽ giúp bạn nạp đủ năng lượng và hỗ trợ công cuộc giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.