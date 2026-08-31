Bóng chuyền nữ Thái Lan thắng Trung Quốc, giành quyền dự Olympic 2028

(VTC News) -

Tối 30/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành vé tới Olympic Los Angeles 2028 (LA28) sau màn ngược dòng đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-2 (25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10). Đội bóng xứ chùa vàng giành chức vô địch châu Á (AVC Women’s Volleyball Continental Championship) tại Thiên Tân (Trung Quốc).

Theo thể thức của giải này, đội vô địch giành quyền tham dự Olympic 2028. Điều này đồng nghĩa bóng chuyền nữ Thái Lan lần đầu tiên được góp mặt ở Thế vận hội.

“Tôi coi đây là một điều kỳ diệu”, HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan Kiattipong Radchatagriengkai chia sẻ sau khi cùng các học trò bảo vệ thành công chức vô địch châu Á.

“Thật tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Đây là giấc mơ của chúng tôi và của cả đất nước là được tham dự Olympic. Và giờ chúng tôi đã làm được. Tôi không thể tin nổi”.

ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan vô địch châu Á và đoạt vé dự Olympic 2028

Chủ công Sasipaporn Janthawisut là vận động viên nổi bật, ghi điểm nhiều nhất của đội tuyển Thái Lan. Cô ghi được 28 điểm, trong đó có 25 điểm từ các pha tấn công. Trong khi đó, Thatdao Nuekjang đóng góp 18 điểm, với 7 điểm đến từ các tình huống chắn bóng.

Chatchu-On Moksri ghi thêm 17 điểm. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vượt trội Trung Quốc ở khả năng tấn công, trong khi tổng điểm của hai đội sau 5 set chỉ chênh nhau đúng 1 điểm.

Pornpun Guedpard được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của giải đấu. “Đây là một khoảnh khắc lớn đối với đất nước chúng tôi”, cô nói. “Đây là giấc mơ trở thành hiện thực. Cầm trên tay tấm vé tới Los Angeles 2028 là điều không thể tin nổi”.

Thi đấu tại Nhà thi đấu Trung tâm Olympic Thiên Tân, đội tuyển Thái Lan thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn và tấn công hiệu quả để giành chiến thắng 25-20 trong set đầu tiên.

ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan vượt qua ĐT Trung Quốc sau 5 set

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả. Đội tuyển Trung Quốc thi đấu áp đảo và khiến các cầu thủ Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn, qua đó thắng set hai với tỷ số 25-11.

Đại diện Đông Nam Á tiếp tục chịu sức ép khi đội tuyển Trung Quốc đẩy cao tốc độ và vươn lên dẫn 2-1 sau chiến thắng 25-23 ở set ba. Buộc phải vùng lên để thay đổi cục diện, Thái Lan tìm lại nhịp độ tấn công và kiểm soát thế trận trong set bốn, giành chiến thắng 25-18 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, Thái Lan thi đấu bình tĩnh và chắc chắn, qua đó hoàn tất màn ngược dòng để đăng quang. Chiến thắng giúp họ giành chức vô địch châu Á thứ tư và đồng thời có được suất trực tiếp của châu Á tham dự Olympic LA28.