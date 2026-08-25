Thua Nhật Bản 0-3, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành vé vào tứ kết châu Á

(VTC News) -

Ngày 25/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản đánh bại Việt Nam với tỷ số 0-3 trong khuôn khổ lượt trận cuối thuộc bảng C Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á (AVC Women’s Volleyball Continental Championship). Dù thua 0-3, số điểm ghi được giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào tứ kết ở suất dành cho 2 trong 3 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin và chơi sòng phẳng với Nhật Bản trong set 1. Hai đội liên tục giằng co ở giai đoạn đầu. Thanh Thúy, Như Anh và Quỳnh Hương lần lượt ghi điểm, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thế cân bằng trước đối thủ thi đấu ấn tượng hơn.

Bước ngoặt xuất hiện khi Nhật Bản tăng tốc ở giữa set. Ishikawa cùng các đồng đội tạo ra khoảng cách, trong khi Akimoto có pha phát bóng ăn điểm trực tiếp giúp đội bóng xứ mặt trời mọc dẫn 17-13. Tuyển Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi nhờ những pha ghi điểm của Quỳnh Hương, Như Anh và đặc biệt là Thanh Thúy, rút ngắn tỷ số xuống 21-23.

Đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-3. (Ảnh: AVC)

Ở thời điểm quyết định, Bích Thủy ghi điểm giúp tuyển Việt Nam cứu một set point và thu hẹp cách biệt còn 22-24. Tuy nhiên, Mayu Ishikawa sau đó dứt điểm lọt chắn, mang về điểm số quyết định để Nhật Bản thắng set đầu với tỷ số 25-23.

Tuyển Việt Nam khởi đầu set 2 khá tốt. Thanh Thúy liên tiếp ghi điểm bằng một cú đập uy lực và pha bỏ nhỏ thông minh, trước khi Như Anh phát bóng ăn điểm trực tiếp giúp đội nhà dẫn 3-2. Tuy nhiên, Nhật Bản nhanh chóng lấy lại thế trận và vượt lên 8-5, buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải sớm xin hội ý.

Sau đó, Nhật Bản duy trì sức ép và từng bước nới rộng khoảng cách. Ánh Thảo giúp tuyển Việt Nam cắt chuỗi lên điểm của đối thủ, trong khi Như Anh và Thanh Thúy tiếp tục có những pha xử lý hiệu quả. Dù vậy, đội bóng Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận và dẫn 19-12 ở giai đoạn cuối set.

Tuyển Việt Nam nỗ lực thu hẹp cách biệt nhờ những tình huống phát bóng tốt của Ánh Thảo và pha tấn công bạt chắn của Quỳnh Hương. Tuy nhiên, khoảng cách quá lớn khiến đội không thể tạo ra cuộc ngược dòng. Nhật Bản thắng set 2 với tỷ số 25-17, qua đó dẫn 2-0 sau hai set.

Tuyển Việt Nam bước vào set 3 với tinh thần thoải mái hơn khi điểm số đầu tiên của Như Anh cũng giúp đội có khả năng góp mặt ở tứ kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026. Trà My và Bích Thủy sau đó lần lượt ghi điểm, nhưng Nhật Bản vẫn duy trì lợi thế và có thời điểm dẫn 10-6.

Tuyển Việt Nam sau đó chơi khởi sắc với những pha ghi điểm của Bích Thủy, Thanh Thúy và đặc biệt là cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của Quỳnh Hương. Chuỗi 4 điểm liên tiếp giúp đội rút ngắn tỷ số xuống 9-10, buộc Nhật Bản phải hội ý. Tuy nhiên, đối thủ nhanh chóng lấy lại thế trận và nới rộng khoảng cách. Thanh Thúy, Trà My nỗ lực ghi điểm nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị dẫn 16-20.

Nhật Bản khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 để giành ngôi đầu bảng C. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chính thức góp mặt ở vòng tứ kết khi có được tổng cộng hơn 41 điểm cần thiết (61 điểm).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng C. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có cùng 3 điểm và cùng thành tích thắng/thua set 4/6 với Kazakhstan, đội đứng thứ ba bảng B, nhưng xếp trên nhờ hiệu số điểm tốt hơn (+5 so với -17).

Thứ hạng cuối cùng của tuyển Việt Nam trong nhóm 8 đội dẫn đầu và đối thủ tại vòng tứ kết chỉ được xác định sau khi các trận đấu cuối cùng của vòng bảng kết thúc vào ngày mai.