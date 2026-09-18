Bóng chuyền nam Việt Nam thêm nguồn lực hướng tới mục tiêu quốc tế

(VTC News) -

Ngày 18/9 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức chương trình công bố, giới thiệu PV GAS là Nhà tài trợ chính đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia năm 2026. Sự hợp tác giữa PV GAS và đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp nối hành trình đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với môn thể thao này. Sự hỗ trợ được kỳ vọng góp phần tạo thêm nguồn lực cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị và chinh phục các đấu trường quốc tế, trước mắt là ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia có nhà tài trợ riêng, tạo thêm nguồn lực cho đội tuyển trong quá trình tập luyện, tập huấn và thi đấu, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong hành trình xã hội hóa hoạt động của Đội tuyển Quốc gia.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên có nhà tài trợ riêng.

Gần hai thập kỷ đồng hành bóng chuyền Việt Nam

Sự đồng hành của PV GAS với bóng chuyền Việt Nam đã được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn, từ cấp câu lạc bộ, các hoạt động đội tuyển cho tới giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Trong giai đoạn 2008 - 2013, PV GAS trực tiếp quản lý và tài trợ câu lạc bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (được thành lập năm 2008, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam). Đội bóng tham dự Giải Vô địch quốc gia, từng nằm trong nhóm các đội mạnh và đóng góp nhiều vận động viên cho Đội tuyển Quốc gia.

Giai đoạn 2010 - 2015, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), đơn vị thành viên của PV GAS, đã đồng hành cùng các hoạt động bóng chuyền bãi biển (BCBB) và đội tuyển BCBB quốc gia. Sự hỗ trợ tập trung vào công tác tổ chức các giải đấu trong nước, chương trình đào tạo và cử đội tuyển tham dự các giải đấu thuộc hệ thống Đông Nam Á, châu Á, góp phần tạo điều kiện để các vận động viên nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và thành tích thi đấu quốc tế.

Từ 2015 đến 2020, PV GAS tiếp tục gắn tên với giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng chuyền quốc gia trong 6 mùa giải liên tiếp. Sự đồng hành của PV GAS góp phần hỗ trợ công tác tổ chức, duy trì sân chơi đỉnh cao cho các câu lạc bộ và vận động viên, đồng thời góp phần đưa hình ảnh bóng chuyền Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ.

Qua các giai đoạn, sự hiện diện của PV GAS đã từng bước mở rộng từ việc hỗ trợ một câu lạc bộ đến các hoạt động của đội tuyển, bóng chuyền bãi biển và hệ thống thi đấu quốc gia. Đây cũng là nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong năm 2026.

Bước tiến mới cùng Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia

Năm 2026, PV GAS chính thức đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia, đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình gắn bó với bóng chuyền Việt Nam.

Năm 2026 cũng là thời điểm đội tuyển có những thay đổi và tín hiệu tích cực về chuyên môn. Với sự dẫn dắt của HLV trưởng người Italia Federico Rampazzo, ban huấn luyện và các vận động viên đang từng bước xây dựng định hướng chuyên môn mới, hướng tới việc nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế. Đặc biệt, đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia đã tạo dấu ấn khi giành chức vô địch SEA V CUP 2026 chặng 2. Thành tích này là nguồn động viên to lớn đối với đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo, đặc biệt là ASIAD 20 - nơi bóng chuyền nam Việt Nam có cơ hội tiếp tục cọ xát với những đội tuyển hàng đầu châu lục.

Sự đồng hành của Nhà tài trợ PV GAS sẽ là nguồn động lực quý báu, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các HLV, VĐV nỗ lực hết mình, chinh phục những mục tiêu cao hơn và từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.

Đồng hành từ nền tảng đến mục tiêu quốc tế

Việc PV GAS đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia năm 2026 là sự tiếp nối tự nhiên của một hành trình đã được xây dựng qua nhiều năm.

Nếu ở những giai đoạn trước, PV GAS đồng hành với bóng chuyền thông qua câu lạc bộ, các hoạt động chuyên môn, bóng chuyền bãi biển và Giải Vô địch quốc gia, thì việc đồng hành trực tiếp cùng Đội tuyển nam Quốc gia mở ra một hướng tiếp cận sâu hơn, tập trung vào vận động viên, đội tuyển và quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế.

Với bóng chuyền nam Việt Nam, sự đồng hành của PV GAS cũng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao như tinh thần kỷ luật, ý chí vượt qua thử thách, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Từ những bước đi được xây dựng trong gần hai thập kỷ, PV GAS và bóng chuyền Việt Nam đang tiếp tục mở ra một chặng đường mới - đồng hành từ hôm nay, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trên đấu trường quốc tế.