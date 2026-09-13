Những 'điểm neo' tạo sức sống kinh tế từ sáng đến đêm cho Vinhomes Sài Gòn Park

(VTC News) -

Những “điểm neo” kéo dài trải nghiệm từ ban ngày đến đêm muộn

Để không rơi vào cảnh “sớm vắng, tối đông” hoặc chỉ nhộn nhịp cuối tuần, ngay từ đầu, Vinhomes Saigon Park (TP.HCM) đã quy hoạch hạ tầng thương mại - dịch vụ theo chuỗi liên hoàn. Sự kết nối giữa hệ sinh thái giải trí lớn với bốn “điểm neo” chức năng giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời khai thác hai nguồn cầu tiêu dùng song hành: khách vãng lai và cư dân tại chỗ.

Trong cấu trúc vận động liên hoàn này, Vincom Mega Mall được định vị là “điểm neo” mua sắm, ẩm thực và giải trí hàng đầu khu vực. Không gian thương mại quy mô lớn kết nối nhịp nhàng các hoạt động vốn diễn ra ở những thời điểm khác nhau: mua sắm và dịch vụ vào ban ngày; ăn uống, hội ngộ và thư giãn vào chiều tối; trải nghiệm phong cách sống cho cả gia đình vào dịp cuối tuần.

Vai trò của trung tâm thương mại càng được phát huy khi đặt cạnh hệ thống vui chơi, văn hóa của đại đô thị. Sau những giờ phút khám phá văn hóa 5 châu tại Global Village hay hòa mình vào làn nước tại VinWonders Ocean Park, du khách dễ dàng nối dài hành trình bằng bữa tối ấm cúng và các hoạt động giải trí trong nhà. Sự tiếp nối này mở rộng mức độ tương tác của dòng khách với toàn bộ hệ sinh thái.

Global Village là điểm đến văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm, góp phần nối dài hành trình của du khách từ sáng đến tối. (Ảnh: Vinhomes)

Tiếp đến, Trung tâm hội nghị Convention Hall bổ sung một nhịp hoạt động vô cùng quan trọng trong một đại đô thị. Được thiết kế linh hoạt và tích hợp công nghệ hiện đại, công trình đáp ứng đa dạng các hội thảo chuyên đề, sự kiện ra mắt và kết nối giao thương quy mô vừa và nhỏ.

Mắt xích này đưa nhóm khách doanh nghiệp, chuyên gia đến với Vinhomes Sài Gòn Park ngay trong ngày làm việc, mở rộng công năng của đại đô thị từ một điểm hẹn vui chơi, giải trí sang trung tâm kinh tế - sự kiện năng động.

Liền kề đó là Saigon Lifestyle Hub quy mô 6,5ha - điểm hẹn độc đáo hướng tới gia đình và giới trẻ. Nơi đây quy tụ các mô hình café, nhà hàng giàu tính trải nghiệm, đồng thời tích hợp không gian phát triển năng khiếu, hình thể với các lớp người mẫu nhí, catwalk, MC, DJ, thanh nhạc và câu lạc bộ nhảy.

Tiện ích vượt khỏi chức năng tiêu dùng đơn thuần để trở thành không gian giao lưu văn hóa, học hỏi và thể hiện cá tính sáng tạo.

VinWonders Ocean Park tạo dòng khách cho hệ sinh thái vui chơi, mua sắm và dịch vụ tại đại đô thị. (Ảnh: Vinhomes)

Sức sống kinh tế tuần hoàn của đại đô thị bắt đầu từ nhu cầu mỗi ngày

Tính bền vững của những tổ hợp thương mại, trải nghiệm tại Vinhomes Sài Gòn Park đến từ việc không phụ thuộc vào khách vãng lai hay các dịp lễ hội cao điểm.

Trong lòng đại đô thị, Urban Market quy mô 1ha được quy hoạch chuyên biệt nhằm giải quyết nhu cầu thiết yếu mỗi ngày của cư dân, cung cấp thực phẩm tươi sống và hàng hóa tiêu dùng văn minh, tiện lợi. Đây là lớp tiện ích có tần suất sử dụng cao nhất, tạo ra nhịp sinh hoạt và dòng tiền đều đặn suốt 365 ngày trong năm.

Sự hiện diện đồng thời của Urban Market và các điểm đến quy mô lớn tạo ra hai lớp nhu cầu có tính bổ trợ. Cư dân hình thành dòng tiêu dùng thường xuyên theo ngày và theo tuần; khách tham quan, dự sự kiện hay trải nghiệm giải trí bổ sung lưu lượng vào cuối tuần, buổi tối và các mùa cao điểm.

Cấu trúc đó giúp không gian thương mại không chỉ đông vào một thời điểm, mà có nhiều lý do để hoạt động xuyên suốt các khung giờ. Ở góc độ kinh doanh, lưu lượng khách theo nhiều mục đích có thể mở rộng cơ hội cho bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ.

Vinhomes Sài Gòn Park quy hoạch đa dạng không gian trải nghiệm, ẩm thực và giao lưu, tạo nền tảng cho nhịp sống sôi động 24/7. (Ảnh: Vinhomes)

Đặc biệt, dòng khách ngoại khu được bảo chứng nhờ hạ tầng giao thông kết nối vượt trội: chỉ mất 15 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất qua Quốc lộ 22 mở rộng 60m, 20 - 25 phút từ lõi trung tâm qua Vành đai 3 (dự kiến thông xe toàn tuyến trong năm 2026) cùng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Metro số 2.

Khi toàn bộ các hạng mục tiện ích hoàn thành và vận hành đồng bộ, Vinhomes Sài Gòn Park được kỳ vọng sẽ trở thành một “đô thị không ngủ” thực sự với năng lực chuyển tiếp nhịp nhàng giữa nhiều mục đích và hành vi tiêu dùng, để mỗi khung giờ đều có lý do cho dòng người hiện diện.

Từ ngày sang đêm, từ cư dân an cư đến du khách trải nghiệm và cộng đồng doanh nghiệp, dòng chuyển động tuần hoàn ấy chính là nền tảng vững chắc cho sức sống kinh tế và giá trị phồn vinh lâu dài của đại đô thị tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.