Tận hưởng trải nghiệm 'một vòng thế giới' trước thềm nhà ở Vinhomes Sài Gòn Park

(VTC News) -

Nhờ đó, không cần bước chân ra khỏi nội khu, cư dân và du khách vẫn được hòa mình vào nhịp sống đa văn hóa, khám phá ẩm thực bốn phương, mỗi bước chân là một lát cắt sinh động của thế giới.

Năm sắc màu văn hóa thế giới cùng hội tụ tại Global Village

Tại Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TP.HCM), thay vì rải rác như tiện ích phụ trợ, các lát cắt văn hóa thế giới được kết nối tại tâm điểm Global Village 19,3ha, với 5 không gian Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

Tại đây, dòng chảy văn hóa Việt ba miền được tái hiện sống động qua tinh hoa món ngon, sản vật trù phú, làng nghề thủ công và chuỗi hoạt động tương tác mang đậm tinh thần truyền thống. Bản sắc bản địa không dừng lại ở thực đơn hay hoa văn trang trí, mà trở thành một thực thể sống động khi du khách có thể khoác lên mình tà áo Việt, hòa vào các trò chơi dân gian và cảm nhận chiều sâu nguồn cội.

Liền kề đó, hai nền văn hóa Á Đông đương đại được khắc họa với hai nhịp điệu tương phản. Nếu Làng Nhật Bản mở ra không gian đặc trưng với phố đèn lồng, vườn Nhật, ẩm thực đường phố, văn hóa cosplay và lễ hội theo mùa thì Phố Hàn Quốc lại bùng nổ sức sống trẻ trung của xứ sở Kim Chi với tổ hợp thương mại đêm, pop-up store, xưởng sáng tạo nghệ thuật và các studio livestream rực rỡ.

Global Village 19,3ha được quy hoạch với năm không gian văn hóa - ẩm thực, từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Mỹ và châu Âu. (Ảnh: Vinhomes)

Hành trình chu du thế giới tiếp tục với Phố ẩm thực Mỹ tái hiện không khí phóng khoáng qua quảng trường sự kiện nhộn nhịp, nhà hàng BBQ thơm mùi thịt nướng, các cửa hàng phong cách Mỹ cùng âm nhạc đường phố thời thượng.

Ngay bên cạnh, phố ẩm thực châu Âu lại níu chân du khách bằng sự thanh lịch của những dãy nhà phong cách Pháp, hương thơm từ tiệm bánh nướng, góc café ngoài trời lãng mạn cùng các buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố giàu chất thơ. Việc sắp đặt khéo léo những gam màu đối lập tạo nên các tầng trải nghiệm phong phú, thỏa mãn mọi lứa tuổi và thị hiếu khác nhau.

Những mảnh ghép tăng sức hấp dẫn, thổi bùng nhịp sống 24/7

Vượt khỏi ranh giới của Global Village, các cụm điểm đến vệ tinh tiếp tục bồi đắp cho bức tranh đa văn hóa bằng những mảnh ghép chuyên biệt.

Tổ hợp mua sắm - ẩm thực phong cách Trung Hoa C-Town quy mô 7,5ha tái hiện nét sầm uất đặc trưng qua đại siêu thị, chuỗi cửa hàng hàng tiêu dùng cùng mô hình Làng nước - Làng lẩu độc đáo. Đây không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu mua sắm thường nhật mà còn là không gian sum họp lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn bè.

Trong khi Cheers Town 1,8ha thắp sáng tinh thần hội hè châu Âu với các quán ăn ngoài trời rộn rã, bia thủ công sóng sánh và đồ nướng thơm lừng, thì tại khu Zen Park, Làng cổ văn hóa - ẩm thực Nhật Bản 1,5ha lại mang đến một thái cực hoàn toàn tĩnh tại. Nơi đây là chốn dừng chân thanh lọc tâm hồn bên chén trà đạo nghi ngút khói, tà áo kimono truyền thống và khu vườn thiền xanh mát.

Làng cổ văn hóa - ẩm thực Nhật Bản bổ sung những nhịp trải nghiệm khác nhau trong tổng thể đại đô thị. (Ảnh: Vinhomes)

Đặc biệt, sự hiện diện của Làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3ha tạo nên một nhịp cầu văn hóa tinh tế. Lấy cảm hứng từ những dãy tiệm may đa sắc của phố cổ Hội An, nơi đây đưa hoạt động mua sắm trở thành một hành trình thưởng thức nghệ thuật thủ công tinh tế.

Du khách có thể tự tay chọn tấm vải ưng ý, lấy số đo, phác thảo thiết kế và nhận trang phục hoàn thiện ngay trong ngày. Tính cá nhân hóa này giúp mỗi món đồ mang giá trị kỷ niệm sâu sắc thay vì một giao dịch tiêu dùng đơn thuần.

Khi đặt cạnh nhau, các cụm văn hóa - ẩm thực - thời trang tạo nên nhiều lý do để cư dân và du khách tìm đến vào các khung giờ khác nhau. Ban ngày có thể khám phá nghề thủ công, mua sắm hoặc tham gia workshop; chiều tối chuyển sang ẩm thực, chợ đêm và biểu diễn; cuối tuần là lễ hội theo mùa.

Với cư dân, giá trị trước hết là sự đa dạng trong đời sống thường nhật. Một bữa tối cải thiện, cuộc gặp cuối tuần hay hoạt động trải nghiệm của trẻ đều có thể diễn ra trong nội khu.

Với nhà đầu tư, điểm hẹn văn hóa này tạo lý do để đến, ở lại và quay lại. Từ đó, các mặt bằng thương mại có thể tiếp cận đồng thời nhu cầu thường xuyên của cư dân và nhu cầu trải nghiệm của du khách, đảm bảo dòng tiền đều đặn quanh năm.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, hành trình “một vòng thế giới” đã vượt qua ranh giới của một phép ẩn dụ địa lý để trở thành một nếp sống đa văn hóa, góp phần khẳng định vị thế một tâm điểm trải nghiệm phồn thịnh mới trên bản đồ TP.HCM.