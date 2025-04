Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra sữa Hikid quảng cáo '100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi'

(VTC News) -

Động thái này được đưa ra sau khi Báo Công Thương phản ánh việc Hikid thổi phồng công dụng, đưa ra thông tin gây hiểu lầm và có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Bài viết phản ánh tình trạng quảng cáo Hikid với những nội dung giật gân như "100g sữa Hikid bằng 20 lít sữa thông thường" - thông tin chưa được kiểm chứng, có thể tác động mạnh đến tâm lý phụ huynh có con nhỏ.

Theo Cục An toàn thực phẩm, công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền Hikid tại Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời báo cáo kết quả về Cục và thông tin lại cho Báo Công Thương.

Fanpage “Hikid Vietnam” sử dụng hình ảnh bác sĩ để khuyên dùng sản phẩm sữa Hikid. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Bộ Công an triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán sữa bột giả quy mô lớn, nhắm đến các nhóm người tiêu dùng trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai. Hơn 570 sản phẩm bị thu giữ, nhiều đối tượng bị khởi tố.

Bộ Y tế khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Cùng với công văn xử lý vụ Hikid, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM, Đà Nẵng và các địa phương khác rà soát thông tin liên quan đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa giả. Công tác hậu kiểm được nhấn mạnh, đặc biệt với nhóm sản phẩm tự công bố và đăng ký công bố, nhất là các mặt hàng có nguy cơ cao như thực phẩm bổ sung cho trẻ nhỏ.

Theo quy định hiện hành, việc tiếp nhận công bố, kiểm tra và xử lý vi phạm an toàn thực phẩm do UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm. Bộ Y tế hàng năm đều có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường hậu kiểm, nhằm siết chặt quản lý với nhóm sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gian lận, gây hại sức khỏe người tiêu dùng.