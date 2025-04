Gần 600 loại sữa giả bị tung ra thị trường: Bộ Y tế nói gì?

(VTC News) -

Theo Bộ Y tế, việc quản lý an toàn thực phẩm hiện được quy định tại Luật An toàn thực phẩm, do các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Công Thương cùng UBND các cấp đảm trách.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, hiện đa số thực phẩm được doanh nghiệp tự công bố để giảm bớt thủ tục hành chính. Tuy nhiên, có 4 nhóm thực phẩm buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan Nhà nước trước khi lưu thông trên thị trường. Khi công bố, doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý và chất lượng sản phẩm.

Công tác hậu kiểm sau công bố được đánh giá là “hết sức quan trọng”. Hàng năm, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch hậu kiểm làm cơ sở để các bộ ngành và địa phương triển khai kiểm tra, giám sát. Đồng thời, Bộ cũng phối hợp liên ngành xử lý các hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.

Công an kiểm tra sản phẩm sữa giả. (Ảnh: CAND)

Cục An toàn thực phẩm khẳng định thường xuyên phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong các vụ việc nghiêm trọng, như sản xuất thực phẩm giả hoặc chứa chất cấm, Cục cung cấp hồ sơ chuyên môn làm căn cứ để cơ quan công an khởi tố vụ án.

Cùng với việc điều tra vụ sữa giả, Bộ Y tế cũng đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng rà soát, cung cấp thông tin về các cơ sở có liên quan.

Cụ thể, các địa phương cần kiểm tra việc công bố sản phẩm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kết quả thanh tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm của 11 công ty nghi vấn từ năm 2021 đến nay. Danh sách gồm: Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma; Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group; Công ty CP Dược quốc tế Group 4; Công ty CP Dược quốc tế Big Four Pharma; Công ty CP Dược quốc tế Long Khang Group; Công ty CP Dinh dưỡng Y học BFF; Công ty CP Dược quốc tế Safaco Group; Công ty CP Dược quốc tế Darifa Group; Công ty CP Dược quốc tế Win CT; Công ty CP Dược phẩm Dinh dưỡng Phúc An Khang; Công ty CP Dược Á Châu.

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nâng mức xử phạt hành chính với nhóm hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Đồng thời, Bộ Công an đang đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự để có cơ sở pháp lý mạnh hơn xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả.

Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình điều tra, truy cứu trách nhiệm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật trong vụ việc này.