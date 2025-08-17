Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt tàu đánh cá, tàu du lịch ra khơi

(VTC News) -

Ngày 17/8, Bộ Xây dựng đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải và Đường thủy nội địa liên tục theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thông báo và hướng dẫn tàu thuyền biết khi cấp phép cho tàu rời cảng.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống Đài thông tin duyên hải theo dõi, cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt việc ra khơi của tàu đánh cá, tàu du lịch.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khoảng 1h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới không đổi hướng, di chuyển với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần. Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Từ sáng 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.