Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tối nay 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vào vịnh Bắc Bộ trong 2 ngày tới. Cả nước tiếp tục có mưa nhiều.
Lúc 19h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Khoảng 19h ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.
Từ sáng 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11/2025.
Từ tháng 9-11/2025, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng đến nước ta khả năng cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn), cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên Biển Đông.
Từ tháng 12/2025-2/2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có thể xấp xỉ nhiều năm.
