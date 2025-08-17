Yêu cầu quản lý chặt tàu thuyền ra khơi khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên

(VTC News) -

Công điện nêu rõ, tối 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 19h ngày 16/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở 16,0 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ, sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Để chủ động ứng phó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi.

“Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm”, công điện nêu rõ.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ 15,5 - 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,0 - 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ven biển cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương và tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Khoảng 1h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới không đổi hướng, di chuyển với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Từ sáng 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.