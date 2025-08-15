Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, cả nước mưa như trút

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay (15/8), một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Ở trạm Huyền Trân đã có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền nước, ta, từ nay đến đêm 16/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. (Ảnh minh hoạ: Minh Khang)

Ngoài ra, chiều và đêm 15/8, Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác, mưa to đến rất to, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực phía Đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong những giờ tới, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang là những địa phương nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường sau những giờ hứng mưa như trút. Cụ thể:

Lai Châu: Bản Bo, Bum Nưa, Hua Bum, Khun Há, Lê Lợi, Mường Khoa, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Thu Lũm.

Điện Biên: Mường Pồn, Na Sang, Mường Nhà, Mường Phăng, Nà Tấu, Núa Ngam, phường Mường Lay, Phình Giàng, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình.

Lào Cai: Chấn Thịnh; Bản Hồ, Cảm Nhân, Châu Quế, Cốc Lầu, Gia Phú, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Tả Van, Thác Bà, Thượng Hà, Yên Bình.

Tuyên Quang: Đồng Tâm, Linh Hồ, Thượng Lâm; Bình An, Hàm Yên, Hồng Thái, Lâm Bình, Minh Quang, Nà Hang, Thái Sơn, Trung Hà, Yên Phú.

Từ 17/8 đến đêm 18/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 50-120 mm, có nơi trên 300 mm.