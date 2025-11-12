(VTC News) -

"Nếu phải đánh cược, tôi thành thật đoán bộ sưu tập của tôi khoảng 40 - 41 chiếc", Ronaldo chia sẻ trong cuộc phỏng với MC nổi tiếng Piers Morgan.

Khi đặt chân đến thành phố Manchester (Anh) lần đầu tiên ở tuổi 18, Cristiano Ronaldo chỉ là một chàng trai trẻ đến từ thành phố biển Funchal (Bồ Đào Nha). Tài sản lớn nhất của cậu khi đó là bản hợp đồng với tư cách một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Sporting Lisbon.

Thế nhưng, chỉ 1 năm sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng hậu hĩnh với “ông lớn bóng đá” Manchester United, ngôi sao mới nổi này đã ngay lập tức tậu về chiếc Porsche Cayenne - một trong những siêu xe nhanh nhất ở thời điểm đó, với giá trị lên tới 67.500 bảng Anh.

Đó cũng là khởi đầu cho niềm đam mê siêu xe của CR7. Niềm đam mê này lớn đến mức anh từng thừa nhận bản thân thậm chí không biết đang sở hữu bao nhiêu chiếc xe.

Siêu sao người Bồ Đào Nha giờ đây đã ở tuổi 40 và mới được công nhận là tỷ phú đầu tiên của làng bóng đá. Anh thừa nhận tình yêu với thương hiệu xe hơi thể thao Bugatti của Pháp và gọi chúng là những "con quái vật". Anh từng mua chiếc Bugatti Tourbillon trị giá 3,2 triệu bảng Anh như "một khoản đầu tư" hơn là để “tiêu khiển”.

Viên ngọc quý trong bộ sưu tập xe đồ sộ của CR7 là chiếc Bugatti Chiron màu đen - bạc có giá 2,5 triệu bảng, có thể đạt vận tốc lên tới 420 km/h.

Điều này khiến công chúng không khỏi thắc mắc: Vậy chân sút số một của Al Nassr còn sở hữu những "chiến mã" xa xỉ nào khác bên trong gara đồ sộ của mình ở Ả Rập Saudi?

Sau khi "chia tay" chiếc Cayenne đầu tiên, Ronaldo bị bắt gặp lượn quanh Manchester trên những chiếc xe thậm chí còn xa xỉ hơn.

Niềm đam mê xe cộ này suýt chút nữa khiến CR7 gặp chấn thương nghiêm trọng vào năm 2009, khi anh gây tai nạn và phá nát một chiếc Ferrari chỉ vài ngày trước trận đấu giữa MU và Chelsea. May mắn thay, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thoát nạn mà không hề hấn gì.

Phương tiện gây tai nạn là một chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano trị giá 200.000 bảng Anh với tốc độ tối đa lên tới 330 km/h.

Năm 2009, Ronaldo gia nhập CLB Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ là 80 triệu bảng Anh. Tại đây, anh được "thết đãi" những chiếc Audi đời mới nhờ hợp đồng tài trợ của đội bóng hoàng gia với hãng xe này.

Hàng năm, mỗi cầu thủ trong đội hình của Real đều được Audi tặng xe mới và Ronaldo đương nhiên không phải ngoại lệ. Anh từng được bắt gặp ngồi trên những chiếc RS5, R8 và S8 của hãng xe tới từ Đức.

Năm 2018, Cristiano Ronaldo chuyển đến Juventus, và ngay lập tức "đốt" 8,5 triệu bảng Anh cho một chiếc Bugatti Centodieci phiên bản giới hạn. Cho đến nay, Ronaldo vẫn được xem là một trong 10 người duy nhất trên thế giới sở hữu loại siêu xe với công suất hơn 1600 mã lực và có thể đạt vận tốc độ tối đa khoảng 380 km/h này.

Chủ nhân 5 Quả Bóng Vàng cho biết, Bugatti là một trong những thương hiệu ô tô yêu thích nhất của anh. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan vào năm 2022, Ronaldo cũng thừa nhận mình thích sở hữu "mỗi dòng xe 2 chiếc”.

Năm 2017, Ronaldo đã tậu một chiếc F12 TDF (tour de France) với tốc độ tối đa gần 400 km/h. Mẫu xe này chỉ có tổng cộng 799 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Phiên bản màu trắng của chiếc Ferrari F12 có giá trị lên tới 240.000 bảng Anh và có tốc độ tối đa gần 400 km/h.

Năm 2019, Ronaldo mua chiếc McLaren Senna, mẫu xe dành riêng cho tay đua F1 người Brazil Ayrton Senna với giá 1 triệu bảng và chỉ có 500 chiếc được sản xuất.

Siêu sao người Bồ Đào Nha còn sở hữu một chiếc Range Rover Sport SVR trị giá 100.000 bảng Anh, có thể đạt tốc độ 283 km/h.

Những siêu xe khác thuộc sở hữu của CR7 còn gồm có: Mercedes G-Wagon Brabus trị giá 600.000 bảng Anh - một món quà từ bạn gái Georgina Rodriguez, Bugatti Veyron giá 1,5 triệu bảng Anh, Mercedes-Benz S65 AMG giá 200.000 bảng Anh, McLaren MP4-12C màu cam, giá 200.000 bảng Anh và Lamborghini Aventador giá 270.000 bảng Anh.

Năm 2021, sau khi trở về MU, Ronaldo tự sắm cho mình chiếc Bentley Flying Spur trị giá 250.000 bảng Anh để đi lại ở Manchester. Sau đó, anh mua thêm chiếc Aston Martin DBS Superleggera mui trần trị giá 200.000 bảng Anh.

Không lâu sau, bộ sưu tập của anh có thêm một "chiến mã" khác là chiếc Aston Martin DBS Superleggera mui trần, trị giá 200.000 bảng Anh.

Bên cạnh những siêu xe hàng "thửa", Ronaldo cũng tậu thêm một chiếc Bentley Continental GT và một chiếc Lamborghini Urus. Anh cũng sở hữu chiếc Chevrolet Camaro trị giá chỉ 40.000 bảng, vốn chủ yếu được dùng cho các hoạt động của gia đình.

Danh sách này còn kéo dài với những cái tên "khủng" khác như Bugatti Chiron 2 triệu bảng, Ferrari 599 GTO 500.000 bảng và McLaren Senna 750.000 bảng.

Rõ ràng, với Cristiano Ronaldo, những chiếc siêu xe không đơn thuần là tài sản hay phương tiện, chúng là biểu tượng cho vị thế tỷ phú, một "khoản đầu tư" thông minh, và trên hết là một niềm đam mê bất tận với tốc độ.

Ronaldo chi 168.500 bảng để mua chiếc McLaren MP4-12C màu xám.

Chiếc Mercedes-Benz AMG GLE 63S có giá 105.000 bảng với tốc độ tối đa khoảng 249 km/h.

Chiếc Chiron của Ronaldo có tốc độ tối đa vượt mức 420 km/h.

Ronaldo từng được tặng một số xe của Audi - bao gồm cả chiếc Audi RS 5 Coupe - khi còn ở Real Madrid.

Ronaldo chụp ảnh cùng chiếc Audi R8 Coupe tại một sự kiện ở Madrid năm 2011.

Năm 2014, Ronaldo tậu một chiếc Audi S8 trị giá 82.000 bảng với tốc độ tối đa khoảng 250 km/h.

Bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của Ronaldo còn có 2 chiếc Rolls-Royce, gồm: Cullinan trị giá 300.000 bảng (bên phải) và Phantom Drophead (bên trái) có giá khoảng 500.000 bảng.

Chiếc xe đắt nhất của CR7 là chiếc Bugatti Centodieci phiên bản giới hạn trị giá 8,5 triệu bảng. Anh được cho là 1 trong 10 người trên thế giới sở hữu siêu xe này.