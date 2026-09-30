BLV Quang Tùng: Thái Lan không vượt trội, cầu thủ Việt kiều chưa đột biến

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tối 29/9 ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó bộc lộ nhiều vấn đề về nhân sự, khả năng gắn kết và xử lý tình huống quyết định. Theo BLV Quang Tùng, Thái Lan chưa vượt trội hoàn toàn về thế trận nhưng vẫn tạo ra sự khác biệt nhờ kinh nghiệm.

Video: Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

- Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2, kết thúc 2 năm bất bại dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tỷ số này có phản ánh đúng sự chênh lệch giữa 2 đội?

Với chất lượng con người, điều kiện chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, kết quả này không bất ngờ, thua là chuyện có thể xảy ra. Tôi thấy có những điều đáng tiếc.

Cách chơi của Thái Lan để khẳng định rằng hơn xa Việt Nam thì không đúng. Ở thế trận như vậy, thua một bàn thì cũng có thể thua thêm một bàn nữa cũng không có gì lạ. Chỉ cần một tình huống phản công là thua thêm, và thực tế là vậy.

Đội tuyển Việt Nam cần thắng ở trận này. Cũng có những lúc đội tuyển Việt Nam chơi tốt, đẩy được đội hình lên cao. Nhưng lúc này đội tuyển Việt Nam chưa có sự đồng bộ, cũng không có con người giải quyết tình huống ở thời điểm quyết định. Để thua sớm khiến kịch bản thay đổi, đội tuyển Việt Nam rơi vào thế bị động.

Thái Lan không vượt trội về chuyên môn nhưng những cầu thủ như Chanathip tạo ra khác biệt nhờ kinh nghiệm.

Đội tuyển Việt Nam cần sự kiên nhẫn dù phải thắng. Tuy nhiên, sự chặt chẽ là không đủ để đội có thể giữ tính kiên nhẫn. Ví dụ các tình huống phòng ngự ở tuyến giữa và ở biên, các hậu vệ lại chưa có đủ thời gian để ăn ý với nhau. Những cầu thủ mới ở tuyến tiền vệ chưa hỗ trợ được cho khâu phòng ngự nhiều.

Khi đối phương có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn, chúng ta mới có thể đánh giá cụ thể về nhiều vị trí từng được cho là rất hay, từng được nhìn nhận ở một tiêu chuẩn chưa cao. Ở mức đánh giá khó hơn, chúng ta nhận thấy rằng đội tuyển Việt Nam hóa ra vẫn còn nhiều việc cần hoàn thiện.

- Thái Lan thay đổi rất nhiều so với ASEAN Cup 2026 khi họ thua đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của những nhân tố chủ lực, đặc biệt là Chanathip Songkrasin thay đổi trận đấu ra sao?

Chanathip Songkrasin không thay đổi nhiều về chuyên môn trận đấu. Tuy nhiên, cậu ấy là điểm tựa tinh thần quan trọng của đội tuyển Thái Lan. Hôm nay, Thái Lan không hay hơn hẳn so với cách đây một tháng. Dù vậy, khi Chanathip hay Supachai, Peeradol xuất hiện, đội tuyển Thái Lan trở nên lì lợm, chắc chắn hơn rất nhiều.

Thái Lan không đặc biệt sắc sảo khi tấn công nhưng thể hiện được kinh nghiệm. Họ đá thể lá đủ để đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Thái Lan có bàn thắng sớm, tận dụng cơ hội tốt. Sự có mặt của Chanathip giúp cầu thủ Thái Lan tự tin hơn rất nhiều. Cậu ấy vẫn giữ bóng rất hay, còn thế trận tổng thể thì bình thường. Ảnh hưởng về chuyên môn thì vừa phải nhưng Chanathip đứng trên sân thì tinh thần của Thái Lan rất khác.

Đội tuyển Việt Nam xáo trộn đội hình để thử nghiệm tại FIFA ASEAN Cup 2026.

- Trong khi đối thủ sử dụng lực lượng mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam cũng thay đổi rất nhiều về lực lượng nhưng lại mang tính thử nghiệm. Những tính toán của HLV Kim Sang-sik có vẻ chưa hiệu quả.

Không có tính toán hay đội hình nào mang tính chính xác tuyệt đối được. Việc thua ngay ở phút thứ 10 khiến làm hỏng kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu. Ông Kim chắc chắn muốn rằng đội tuyển Việt Nam chơi chắc chắn trước rồi mới phản công. Thua sớm khiến đội tuyển Việt Nam không giữ được sự chắc chắn, nhưng chơi thì không tệ.

Đến khi cần thiết, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có điều chỉnh hợp lý, mang đến những hy vọng. Tuy nhiên, chất liệu chưa đủ tốt, sự gắn kết chưa đủ tốt để đạt đến kết quả gỡ hòa hoặc lội ngược dòng.

- Thất bại trước Thái Lan và màn trình diễn nhiều trục trặc trước Philippines có phải do đội tuyển Việt Nam thiếu nhiều trụ cột? Quang Hải, Văn Vĩ vắng mặt, Xuân Son chấn thương và Hoàng Đức chỉ mới bình phục.

Nguyễn Xuân Son chỉ là một phần của vấn đề. Đội tuyển Việt Nam mất một vài cầu thủ khác, ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Nếu Nguyễn Hoàng Đức có thể bình phục chấn thương, sự sẵn sàng tốt hơn, đá ngay từ đầu thì câu chuyện sẽ ra sao đây? Có lẽ, đội tuyển Việt Nam sẽ tốt hơn trong hiệp một. Quang Hải xuất hiện thì tính đột biến ở hiệp hai khác đi rất nhiều.

Tất nhiên, Xuân Son rất quan trọng. Williams Minh Hoàng mới 19 tuổi thôi, cậu ấy xông xáo nhưng vẫn còn rất non nớt. Khi gặp Thái Lan là đội khó, những vấn đề mới bộc lộ. Minh Khoa là cầu thủ rất tốt nhưng vắng mặt thời gian dài ở đội tuyển, tính đồng bộ với các cầu thủ khác sút giảm.

Những tính toán nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik không hiệu quả.

- Các cầu thủ Việt kiều đã thể hiện ra sao ở giải đấu này?

Lê Giang Patrik có thể chơi tốt hơn nữa. Cậu ấy vẫn có những tình huống phản xạ cứu thua ấn tượng. Nhìn chung là các cầu thủ Việt kiều mang đến những hy vọng mới, dù vậy đột biến lớn thì chưa có. Nhóm cầu thủ này cần thêm thời gian để hòa nhập với đội tuyển.

- Trận thua này tác động thế nào đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup 2027?

Tôi nghĩ huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại chuyện nhân sự, phải có sự quan sát kĩ hơn các tân binh. Sẽ không phải con đường toàn hoa hồng cho những tân binh được gọi cho FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu muốn có suất ở đội tuyển, nhiều cầu thủ phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Như tôi đã nói, ban huấn luyện sẽ có cái nhìn đúng hơn về chuyên môn của cầu thủ khi thuốc thử ở liều cao.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.