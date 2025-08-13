Biến động điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 4 năm gần đây

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM trong 4 năm gần nhất:

Năm nay, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển hơn 10.000 sinh viên bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả đánh giá năng lực và tuyển thẳng.

Trường lấy điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 17-19, tùy ngành và chương trình, trong đó nhóm ngành Pháp luật có một số tiêu chí riêng. So với năm ngoái, điểm sàn các ngành đều giảm 1.

Với nhóm ngành Pháp luật (gồm chương trình đại trà và chương trình tăng cường tiếng Anh), mức sàn là 18 điểm. Trong đó, điểm môn Ngữ văn hoặc Toán tối thiểu 6. Ngành Dược học nhận hồ sơ từ 19 điểm, theo quy định của Bô Giáo dục và Đào tạo với khối ngành sức khỏe.

Nếu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, điểm sàn là 650/1200 với chương trình đại trà, 600/1200 với chương trình tăng cường tiếng Anh. Riêng nhóm ngành Pháp luật, điểm sàn là 720, trong đó điểm thành phần Tiếng Việt, Toán từ 180 trở lên.

Với phương thức xét học bạ tại cơ sở TP.HCM, trường yêu cầu thí sinh có tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp đạt từ 21 trở lên, chưa tính điểm ưu tiên, điểm cộng. Riêng nhóm ngành Pháp luật, thí sinh phải có điểm môn Toán, Văn từ 6 trở lên. Ngành Dược học nhận hồ sơ học bạ từ 24 điểm, cùng yêu cầu học lực lớp 12 loại giỏi.