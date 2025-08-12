(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Hậu Cần 4 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Học viện Hậu Cần 4 năm gần nhất thay đổi ra sao?

Năm nay, học viện tổ chức xét tuyển hệ quận sự 94 chỉ tiêu với 56 chỉ tiêu ở phía Bắc và 38 chỉ tiêu phía Nam, dùng 3 phương thức tuyển sinh gồm:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo 4 tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lý, Tin học).

Học viện thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển tại chuyên mục tuyển sinh trên website của học viện theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT và Quyết định của ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thí sinh trong danh sách trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với thí sinh trúng tuyển, Học viện gửi giấy báo nhập học và làm các thủ tục nhập học tại ban Tuyển sinh quân sự cấp xã, phường nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển, cư trú (không gửi trực tiếp giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển).