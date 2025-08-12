Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025

(VTC News) -

ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công Thương TP.HCM, điểm chuẩn của trường sẽ được công bố đến thí sinh vào tối 20/8, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng.

Đại diện trường Đại học Kinh tế - Luật cũng cho biết, điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố lúc 17h ngày 20/8.

Tương tự, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào chiều muộn 20/8, sau lần lọc ảo thứ 6.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 22/8.

Các trường Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCMcông bố điểm chuẩn từ ngày 21-22/8.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cả nước năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong số này có hơn 1,12 triệu thí sinh là học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 28/7, gần 850.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.