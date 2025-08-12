(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Học viện Hải quân 4 năm gần nhất:

Điểm chuẩn trường Học viện Hải quân 4 năm gần nhất

Năm 2025, Học viện Hải quân tuyển 208 chỉ tiêu phân bố trên 2 khu vực tuyển sinh Miền Bắc (83 chỉ tiêu) và Nam (125 chỉ tiêu). Ngoài ra Học viện còn tuyển 15 chỉ tiêu đào tạo nước ngoài.

Học viện xét tuyển theo 3 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Quốc phòng.

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM tổ chức năm 2025;

- Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tổ hợp xét tuyển của trường tuyển sinh.

Về quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển; khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Học viện Hải quân sẽ nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét quyết định và sẽ công bố sau khi có quyết định của Bộ.

Học viện sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn).

Học viện sử dụng thang điểm 30 (tương ứng với tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10) để xét tuyển.

Trường hợp phương thức 2 sử dụng thang điểm 150 (bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội), thang điểm 1.200 (bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh): quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển.