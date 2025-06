(VTC News) -

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định, đề thi tốt nghiệp THPT 2025 vẫn nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mà thí sinh được học. "Các nội dung liên quan đến tỉnh, thành giữ như trước thời điểm Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua", ông Chương nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 26-27/6 với hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi. Trong đó, hơn 26.700 thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (chiếm gần 4%).

Các em thi theo chương trình mới làm 2 bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn; cùng 2 môn lựa chọn từ 9 môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp và Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2025 đổi mới ra sao?

Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Ở các năm trước đề Văn được thiết kế gồm 2 phần: Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm).

Các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn Toán có thời gian làm bài 90 phút, những môn còn lại có thời gian làm bài 50 phút.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đề thi năm nay bám sát chương trình, theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Đề thi sẽ có những câu hỏi phân hóa yêu cầu liên hệ giải quyết vấn đề thực tiễn. Nội dung các câu hỏi chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, song vẫn có những câu liên quan đến lớp 10 và 11.

Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Phần 2 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn Đúng hoặc Sai.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi sẽ được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Phần 3, gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình. Với môn Toán, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, còn các môn khác được 0,25 điểm.

Hai bộ đề, hai quy chế

Theo Cục trưởng Chương, điểm đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là có hai bộ đề thi khác nhau cho thí sinh chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và 2018. Thí sinh thi đề chương trình giáo dục phổ thông cũ 2006 sẽ áp dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ông Chương cho biết thêm: "Về số lượng đề thi trắc nghiệm, với chương trình cũ có 24 mã đề, nên trong phòng thi luôn có 24 mã đề của mỗi môn thi. Với chương trình mới, trong một phòng thi có thể nhiều môn thi tự chọn khác nhau, do bài thi theo số môn thi và số thí sinh tham gia nên mã đề có sự khác nhau; chỉ in đủ số lượng thí sinh trong phòng thi".

Cùng đó, thí sinh cần lưu ý về Atlat địa lý Việt Nam với chương trình 2006, thí sinh được phép mang tài liệu này vào phòng thi. Còn với chương trình 2018 thí sinh không mang Atlat vào phòng thi.

Cũng theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, một điểm đáng chú ý khác về sự khác biệt đề thi tốt nghiệp THPT 2025 ở 2 nhóm đối tượng thí sinh còn ở kích thước giấy đề thi.

Với chương trình cũ, đề thi được in 4 - 5 trang trên giấy A4. Với chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề thi có thể được thiết kế, in trên 2 mặt của một tờ giấy A3, khác với năm trước in trên 4-6 tờ A4. "Việc thay đổi thiết kế giấy thi này nhằm tối ưu hóa, tránh nhầm lẫn trong công tác in sao đề thi, giúp cho việc in sao đề thuận lợi nhất", ông Chương giải thích.

Cục trưởng cũng thông tin, việc vận chuyển đề thi năm nay sẽ đổi mới theo hướng chuyển đổi số, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối nhưng giảm bớt những khung thời gian và huy động nhiều lực lượng tham gia việc này.

Đó là bổ sung thêm phương thức vận chuyển đề thi từ địa điểm hội đồng ra đề thi tới điểm in sao đề thi của 63 tỉnh thành qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.