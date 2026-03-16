Săn nhà thông minh: Câu chuyện tìm nhà đời thực lên truyền hình

Chiều nay (16/3), chương trình truyền hình thực tế “Săn nhà thông minh” chính thức ra mắt. Đây được giới thiệu là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên khai thác trực tiếp hành trình tìm mua hoặc thuê nhà của các gia đình với sự đồng hành của các chuyên gia bất động sản, tài chính và kiến trúc.

Phía sau một format giải trí, chương trình này lại phản ánh một câu chuyện lớn hơn của thị trường: Bài toán sở hữu nhà ngày càng trở thành bài toán tài chính phức tạp đối với nhiều gia đình Việt Nam.

Theo ban tổ chức, người tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ ngay 100 triệu đồng khi bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi an cư.

Chương trình do RSM Agency và VTV3 phối hợp sản xuất, với sự đồng hành của hai đối tác trong hệ sinh thái bất động sản – tài chính là Cen Land (CRE) và BIDV Home.

Trong khuôn khổ sự kiện BIDV và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái bất động sản – tài chính, với mục tiêu số hóa hành trình mua nhà.

Theo đó, ngân hàng BIDV mang đến siêu nền tảng BIDV Home, với lợi thế phục vụ hơn 26 triệu khách hàng cá nhân và là ngân hàng có dư nợ cho vay mua nhà lớn nhất thị trường, BIDV cam kết số hoá toàn bộ hành trình mua nhà thông qua các giải pháp công nghệ và tài chính hiện đại nhất.

BIDV sẽ giới thiệu dự án minh bạch pháp lý đến khách hàng.

Trong bối cảnh bài toán dòng tiền và khả năng tiếp cận tài chính ngày càng trở thành yếu tố then chốt khi quyết định mua nhà, BIDV Home hướng tới mang đến cho khách hàng "trải nghiệm tài chính một chạm", kết nối liền mạch giữa khách hàng - chủ đầu tư - ngân hàng và hỗ trợ số hoá toàn bộ hành trình từ tìm kiếm căn nhà phù hợp, tính toán khoản vay cho đến theo dõi tiến độ giải ngân.

Với sự hợp tác này, khách hàng mua nhà thông qua nền tảng BIDV Home và các dự án do Cen Land phân phối sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất, cùng các giải pháp tài chính linh hoạt và công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả, giúp hành trình sở hữu nhà trở nên thuận lợi và phù hợp với năng lực tài chính của từng gia đình.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng áp dụng quy chuẩn "Bất động sản tích xanh", chỉ lựa chọn những dự án đã được BIDV thẩm định minh bạch về pháp lý và an toàn tài chính để giới thiệu tới khách hàng.

"Thông qua việc hợp tác cùng Cen Land và đồng hành cùng chương trình "Săn nhà thông minh", chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp người mua nhà có cái nhìn rõ ràng hơn về các phương án tài chính, từ đó chủ động tính toán dòng tiền và xây dựng chiến lược sở hữu nhà bền vững, thông minh hơn", ông Lê Ngọc Lâm - Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc BIDV chia sẻ.