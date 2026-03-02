Bia không cồn uống nhiều có gây tăng cân?

(VTC News) -

Trong những năm gần đây, bia không cồn (hay bia 0 độ) vươn lên từ một sản phẩm ngách trở thành ngôi sao mới trên các bàn tiệc và trong tủ lạnh của những người yêu thích lối sống lành mạnh. Vẫn có hương vị đặc trưng của đại mạch mà không gây say xỉn hay mệt mỏi vào sáng hôm sau, loại đồ uống này dường như là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn giữ mình tỉnh táo.

Uống nhiều bia không cồn có gây tăng cân?

Bên cạnh tác động đến nồng độ cồn trong máu hay khí thở, nhiều người quan tâm đến sức khỏe đặt câu hỏi: "Liệu uống nhiều bia không cồn có gây tăng cân?". Để trả lời, người uống cần tìm hiểu một số những thông tin về sản phẩm đặc biệt này.

Nhiều người tò mò rằng liệu bia không độ có gây béo như bia có cồn?. (Ảnh: ShutterStock)

Về cơ bản, bia không cồn có lượng calo thấp, nguyên liệu chủ yếu gồm nước (chiếm 90-95%), mạch nha (thường là đại mạch), hoa bia và men bia. Thế nhưng, đây không phải là một thức uống hoàn toàn "rỗng" như nước lọc. Dù nồng độ cồn đã được loại bỏ xuống mức dưới 0,5% hoặc thậm chí là 0,0%, nhưng bản chất của nó vẫn là sản phẩm lên men từ ngũ cốc. Do đó nếu uống quá nhiều, người dùng vẫn tăng cân.

Lượng calo thấp hơn bia có cồn

Bia không cồn chứa một lượng calo nhất định đến từ carbohydrate và đường. Nếu so sánh với bia truyền thống, bia không cồn rõ ràng chiếm ưu thế về mặt năng lượng. Một lon bia có cồn chứa khoảng 140 đến 150 calo, phần lớn đến từ nồng độ cồn chiếm tỷ trọng cao. Trong khi đó, một lon bia không cồn thường chỉ dao động từ 30 đến 80 calo, tùy thuộc vào quy trình sản xuất và lượng đường bổ sung của từng thương hiệu.

Mặc dù có lượng calo thấp hơn một nửa so với bia thường, bia không cồn vẫn có khả năng gây tăng cân nếu người dùng rơi vào cái bẫy của "tâm lý bù trừ". Khi chúng ta biết một thứ gì đó "ít béo" hoặc "ít calo", não bộ thường có xu hướng nới lỏng sự kiểm soát, dẫn đến việc tiêu thụ số lượng gấp đôi hoặc gấp ba.

Bia không cồn có lượng calo chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 của bia có cồn. (Ảnh: Alcoholics)

Hai lon bia không cồn có thể mang lại mức năng lượng tương đương một lon bia thường, và nếu bạn uống năm sáu lon trong một buổi tối, tổng lượng calo nạp vào sẽ trở thành con số đáng kể. Sự tích tụ calo thầm lặng này, nếu không được đốt cháy thông qua vận động thể chất, sẽ dần biến thành mô mỡ dư thừa, đặc biệt là ở vùng bụng.

Lượng đường khá cao

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét chính là lượng đường. Để bù đắp cho sự thiếu hụt hương vị và độ đậm đà khi loại bỏ cồn, nhiều nhà sản xuất đã lựa chọn thêm vào một lượng đường nhất định hoặc các chất điều vị. Những loại bia không cồn có vị ngọt hoặc hương trái cây thường chứa nhiều carbohydrate hơn mức tưởng tượng.

Khi các loại đường đơn này đi vào cơ thể, chúng làm tăng mức insulin, một hormone có vai trò lưu trữ chất béo. Do đó, việc lạm dụng các loại bia không cồn có hàm lượng đường cao chính là con đường ngắn nhất dẫn đến việc mất kiểm soát cân nặng, dù bạn không hề tiêu thụ một giọt cồn nào.

Các loại bia không cồn trái cây thường chứa lượng đường cao để tạo vị ngon. (Ảnh: The Wasington Post)

Hành vi "ăn vặt"

Bên cạnh các chỉ số dinh dưỡng trực tiếp, bia không cồn còn ảnh hưởng đến cân nặng thông qua các yếu tố gián tiếp như hành vi ăn uống. Một trong số đó là sự kích thích vị giác và thói quen "nhậu" đi kèm. Bia, dù có cồn hay không, luôn là người bạn đồng hành lý tưởng của các món nhắm giàu chất béo và muối như đồ chiên, đậu phộng rang hay thịt xông khói.

Cảm giác sảng khoái từ bọt khí và vị đắng nhẹ của hoa bia thường khiến chúng ta ăn ngon miệng hơn và khó dừng lại. Ngay cả khi uống bia không cồn, nhưng người dùng kèm theo một đĩa khoai tây chiên cỡ lớn, thì nỗ lực giảm cân của vẫn sẽ đổ sông đổ biển.

Tạo cảm giác đói

Sự hiện diện của khí CO2 trong bia cũng có thể làm giãn dạ dày nhẹ, kích thích cảm giác đói giả tạo, khiến bạn muốn tìm kiếm thức ăn ngay sau khi uống. Đây là một vòng lặp hành vi mà ít người chú ý khi chuyển sang sử dụng bia không cồn như một lựa chọn thay thế an toàn.

Nhiều người có thói quen thưởng thức bia không độ với đồ chiên rán, tạo nên nguy cơ tăng cân. (Ảnh: The Wasington Post)

Bia không cồn vẫn chứa các thành phần từ lúa mạch, có thể gây ra tình trạng đầy hơi hoặc giữ nước ở một số người nhạy cảm. Dù đây không phải là tăng mỡ thực thụ, nhưng nó tạo ra cảm giác nặng nề và làm số đo vòng vòng eo tăng lên tạm thời, gây ảnh hưởng đến tâm lý của người đang theo dõi cân nặng.

Cách thưởng thức bia không cồn thông minh

Để bia không cồn thực sự trở thành đồng minh trong hành trình giữ gìn vóc dáng, người uống cần trang bị thêm các mẹo sau đây:

Đọc nhãn dinh dưỡng: Thay vì chỉ nhìn vào dòng chữ "0,0% cồn", hãy chú ý đến lượng calo (Calories) và carbohydrate trên mỗi 100ml. Những loại bia có hàm lượng calo thấp nhất và không bổ sung đường nhân tạo nên được ưu tiên hàng đầu.

Ăn uống điều độ: Sự điều độ vẫn luôn là chìa khóa vàng trong mọi chế độ dinh dưỡng. Bạn nên xem bia không cồn như một món quà thưởng cho bản thân thay vì thức uống thay thế hoàn toàn cho nước lọc trong bữa ăn hàng ngày. Việc giới hạn ở mức một đến hai lon mỗi lần và không sử dụng quá thường xuyên sẽ giúp cơ thể quản lý lượng calo nạp vào tốt hơn.

Loại bỏ đồ chiên rán: Mỗi bữa "nhậu" bia không cồn, bạn nên thay thế các món nhắm dầu mỡ bằng các lựa chọn lành mạnh hơn như hạt điều, trái cây ít ngọt. Hay đơn giản là uống bia trong khi trò chuyện để giảm bớt sự tập trung vào việc ăn uống.