Bí quyết giúp học viên tự tin chinh phục IELTS tại The Real IELTS

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm thành lập, chị Nguyễn Thị Hường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Ant Edu, đã có những chia sẻ về phương pháp giảng dạy giúp học viên chủ động hơn trong việc chinh phục các band điểm IELTS đúng mục tiêu đặt ra.

- Rất nhiều trung tâm quảng cáo phương pháp giảng dạy “hiện đại”, vậy điều gì khiến The Real IELTS chọn Learner Centered Linguistic Thinking (LCLT -Tư duy ngôn ngữ lấy người học làm trung tâm ) làm nền tảng cốt lõi?

Thật ra xuất phát điểm khá đơn giản. Chúng tôi quan sát thấy rất nhiều học viên học IELTS trong tâm thế bị động - chỉ ngồi nghe, chép, làm bài theo yêu cầu, chứ ít khi được chủ động thể hiện chính kiến của mình. Với một môn học đòi hỏi luyện tập bền bỉ như IELTS, kiểu học đó rất dễ khiến các em nản, học đối phó cho qua chuyện.

LCLT giải quyết đúng vấn đề này. Chúng tôi đặt sự chủ động và sự tự tin của người học lên hàng đầu, để mỗi bạn khi vào lớp đều cảm thấy mình được lắng nghe, được ghi nhận - từ đó giáo viên mới có cơ sở để phát huy điểm mạnh và giúp các em khắc phục điểm yếu đúng chỗ.

- Nghe thì hay, nhưng cụ thể một buổi học theo LCLT diễn ra như thế nào?

Giáo viên chúng tôi không đứng lớp theo kiểu “giảng một chiều” nữa, mà đóng vai trò người dẫn dắt. Ví dụ, các bạn được chia nhóm để thảo luận, giáo viên giao đề tài rồi hướng dẫn cách tìm thông tin, phát triển ý tưởng bằng chính vốn tiếng Anh sẵn có - thay vì đưa sẵn đáp án. Chúng tôi cũng duy trì giao tiếp thường xuyên với từng học viên chứ không chỉ nói chung chung với cả lớp, và thường xuyên tổ chức những cuộc thi nhỏ ngay trong buổi học để tạo không khí.

Khi lớp học được đa dạng hóa như vậy, học viên có không gian để là chính mình, không sợ sai. Và kết quả thực tế cũng phản ánh điều đó - hiện khoảng 80-90% học viên tại The Real IELTS đạt được mục tiêu band điểm đề ra.

- Con số 80-90% khá ấn tượng. Vậy đội ngũ giáo viên phía sau phương pháp này được tuyển chọn ra sao?

Đây là phần chúng tôi đầu tư kỹ nhất, vì phương pháp hay đến đâu cũng cần người truyền đạt đủ năng lực mới phát huy được. Toàn bộ giảng viên tại The Real IELTS đều đạt 8.0-8.5+ IELTS, và quan trọng hơn, đều đã có kinh nghiệm dạy cả offline lẫn online. Sự kết hợp đó cho học viên nhiều góc nhìn khác nhau, không chỉ về ngôn ngữ mà cả văn hóa.

- Nhiều phụ huynh vẫn e ngại học trực tuyến sẽ kém chất lượng hơn học trực tiếp. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi hiểu băn khoăn đó, nhưng thực tế không phải vậy. Học tại nhà giúp các em bỏ hẳn thời gian di chuyển, chủ động chọn khung giờ học phù hợp, trong khi vẫn được tương tác sát sao với giáo viên không khác gì lớp học trực tiếp. Quan trọng là chất lượng giảng dạy đứng sau, chứ không nằm ở việc học online hay offline.

- Câu hỏi cuối, The Real IELTS cam kết gì với học viên khi đăng ký khóa học?

Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học viên xuyên suốt quá trình ôn luyện, chứ không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là điểm số, mà là giúp các em có sự tự tin và tinh thần chủ động để tự mình chinh phục IELTS.

- Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ.