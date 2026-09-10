Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu đất trống ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 10/9, UBND xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh phát thông báo tìm người thân của bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu đất trống trên địa bàn.

Theo UBND xã Đại Đồng, khoảng 22h30 ngày 4/9, người dân phát hiện bé trai bị bỏ lại tại khu đất trống Xóm Tờ, thôn Dương Húc.

Bé trai 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm.

Cháu bé sau đó được đưa đến Trạm Y tế Đại Đồng kiểm tra sức khỏe và trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai khoảng 5 ngày tuổi, nặng 3,1kg, sức khỏe ổn định. Trên trán có vết xoáy nhỏ khoảng 1cm, tay và chân có một số vết xước nhẹ.

Khi được phát hiện, cháu mặc quần áo màu xanh nhạt, đi tất màu be, quấn khăn xô trắng. Một số vật dụng được để cùng gồm quần áo, khăn xô, bình sữa, sữa bột và đồ dùng cá nhân.

Do chưa xác định được cha mẹ, người thân, UBND xã Đại Đồng đã giao cháu cho một người dân chăm sóc tạm thời.

UBND xã Đại Đồng đề nghị cha, mẹ đẻ, người thân, người giám hộ hoặc bất kỳ ai biết thông tin về nguồn gốc của cháu bé liên hệ UBND xã hoặc Công an xã Đại Đồng để xác minh, làm thủ tục nhận trẻ.

Thời hạn tiếp nhận thông tin trước ngày 5/10. Sau thời hạn này, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.