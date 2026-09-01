Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'mong ai đón nhận nuôi nên người'

(VTC News) -

Theo đó, người dân địa phương phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng một chiếc làn màu xanh. Bên trong làn chứa các đồ dùng cho trẻ gồm: 1 gối màu vàng, 4 bộ quần áo, 4 chiếc mũ, 1 khăn xô to, 4 chiếc bỉm và 1 bịch khăn giấy.

Bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn nhủ của người mẹ.

Đáng chú ý, bên trong làn còn có một mảnh giấy viết tay được cho là của mẹ cháu bé để lại với nội dung: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng để nuôi nấng bé. Tôi mong muốn ai đón nhận bé thì nuôi nấng bé nên người”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Na Sầm đã lập biên bản xác nhận việc trẻ em bị bỏ rơi theo đúng quy định. Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho cháu bé, chính quyền địa phương đã tạm thời bàn giao bé cho gia đình ông Đàm Văn Giang và bà Trần Thị Linh, trú tại thôn Hoàng Việt, xã Na Sầm trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Na Sầm cũng thông báo công khai để cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé biết và liên hệ với chính quyền địa phương làm thủ tục nhận lại con. Khi đến nhận trẻ, người thân cần mang theo giấy tờ tùy thân cùng các tài liệu, căn cứ chứng minh mối quan hệ thân nhân theo quy định.

Thông báo tìm kiếm thân nhân được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Na Sầm trong thời hạn 7 ngày, từ ngày 1/9 đến hết ngày 7/9. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết các chính sách liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.