Bắt giam kẻ gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Chiều 27/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Hóa (SN 1986, trú tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trần Minh Hóa tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 19h10’ ngày 21/9, tại đường ĐH14 thuộc địa phận thôn 10, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư (Thái Bình), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Sau khi gây ra tai nạn, người đàn ông lái xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường còn nạn nhân bị thương tích nặng vùng đầu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng đến khoảng 18h45’ ngày 22/9 nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông, Công an huyện Vũ Thư khẩn trương huy động lực lượng tập trung điều tra, truy tìm người gây tai nạn.

Sau gần 24h tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vũ Thư đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người gây tai nạn là Trần Minh Hóa (SN 1986, trú tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Hóa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Vũ Thư đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.