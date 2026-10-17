Bắt trọn sức nóng VPBank Hanoi International Marathon 2026 trước giờ xuất phát

(VTC News) -

Từ khu vực nhận BIB tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến những góc check-in ngập sắc màu thể thao, phố đi bộ Hà Nội đang trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng runner trước thềm VPBank Hanoi International Marathon 2026.

Những chiếc BIB được trao tay, những gương mặt rạng rỡ cùng không khí háo hức đang tiếp thêm sức nóng cho giải chạy quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trước ngày tranh tài chính thức 18/10.

Hàng ngàn runner nô nức xếp hàng chờ nhận BIB VPIM 2026.

Phố đi bộ Hà Nội rộn ràng trước giờ G

Từ đầu giờ chiều ngày 16/10, khu vực phát BIB của VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026) đã bắt đầu đón đông đảo vận động viên đến nhận race kit, kiểm tra thông tin và chuẩn bị cho ngày thi đấu. Các bạn trẻ trong trang phục thể thao rực rỡ tạo nên bầu không khí phấn khởi, sẵn sàng cho hành trình chinh phục 5km - 10km - 21km - 42km vào rạng sáng chủ nhật (18/10) này.

Túi racekit VPIM 2026 gây ấn tượng với các runner bởi thiết kế trẻ trung, màu xanh neon độc đáo.

Đáng chú ý, chỉ sau buổi chiều đầu tiên, Ban tổ chức VPIM 2026 đã hoàn tất việc phát hơn 50% tổng số BIB của toàn giải. Tiến độ này cho thấy khả năng tổ chức và vận hành hiệu quả tại khu vực nhận vật phẩm, giúp đông đảo vận động viên nhanh chóng hoàn tất thủ tục, sẵn sàng cho ngày tranh tài.

Khu vực nhận BIB, race kit với quy trình nhanh chóng, thuận tiện cho các vận động viên.

Không chỉ có những runner giàu kinh nghiệm, sự kiện còn thu hút nhiều gương mặt trẻ trung, nổi bật cùng các KOC, nhà sáng tạo nội dung trong cộng đồng chạy bộ. Những bộ trang phục thể thao đầy màu sắc, những chiếc BIB được nâng niu trên tay và các màn check-in hào hứng tạo nên bức tranh sôi động giữa lòng Thủ đô.

Không khí tại khu vực Expo không chỉ được tạo nên bởi sự đông vui mà còn bởi những câu chuyện riêng của từng runner. Có người trở lại với mục tiêu cải thiện thành tích, có người lần đầu thử sức ở một cự ly mới, cũng có người lựa chọn VPIM như một cách khám phá Hà Nội qua những bước chạy.

Là một trong những runner tranh tài tại VPIM 2026, Đào Thu Anh cho biết năm ngoái cô chinh phục cự ly 5 km và quyết định nâng lên 10 km trong mùa giải năm nay. Bên cạnh thử thách mới, điều khiến cô hào hứng còn là cơ hội tận hưởng tiết thu Hà Nội trên đường chạy.

“Tôi rất ấn tượng với race kit năm nay vì thiết kế thời trang, đẹp mắt. Một điểm cộng nữa là quy trình nhận BIB và race kit rất nhanh chóng, thuận tiện. Tôi chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất việc nhận vật phẩm, dù có khá đông runner đến cùng thời điểm. Điều đó khiến tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của giải”, Thu Anh chia sẻ.

Với những người đã nhiều lần tham dự, VPIM còn là cuộc hẹn quen thuộc để tiếp tục thử thách bản thân. Tuấn Quách, gương mặt quen thuộc của cộng đồng runner VPIM, sẽ bước vào mùa giải thứ tư với mục tiêu chinh phục cự ly 42 km, sau những lần tham gia các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Runner Tuấn Quách hào hứng nhận BIB và race kit, sẵn sàng chinh phục cự ly 42 km tại VPIM 2026.

Từ cự ly 5 km đến thử thách marathon 42 km, hành trình của Tuấn Quách phản ánh tinh thần không ngừng tiến bộ của cộng đồng chạy bộ. Mỗi mùa giải mở ra một cột mốc mới, nơi các vận động viên không chỉ kiểm chứng quá trình tập luyện mà còn tìm thấy động lực để vượt qua giới hạn của chính mình.

Sức hút vượt biên giới: Runner quốc tế chọn VPIM để khám phá Hà Nội

Không khí tại khu vực nhận BIB còn có sự góp mặt của những vận động viên quốc tế, mang đến sắc màu đa dạng cho ngày hội chạy bộ.

VPIM 2026 thu hút hơn 11.000 vận động viên từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong số đó, một nhóm runner đến từ Scotland lựa chọn VPIM 2026 làm điểm hẹn cho hành trình khám phá Việt Nam, đồng thời thử sức ở cự ly 42 km dù đây là lần đầu tiên họ tham gia một giải chạy tại Hà Nội.

“Chúng tôi rất yêu con người Hà Nội và muốn có cơ hội khám phá thành phố qua một trải nghiệm khác biệt, vì vậy đã tìm kiếm các giải marathon trên mạng và biết đến VPIM. Khu vực Expo được tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo; quy trình nhận BIB cũng rất nhanh chóng và thuận tiện. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm thật đáng nhớ trong hành trình đến Hà Nội”, đại diện nhóm runner đến từ Scotland chia sẻ.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục phát racekit và BIB đến 17h ngày 17/10, tạo điều kiện để runner chủ động sắp xếp thời gian, kiểm tra thông tin và chuẩn bị cho cự ly đã đăng ký. Khi những chiếc BIB đã sẵn sàng, sự háo hức cũng dần chuyển thành quyết tâm trước giờ xuất phát.

Ngày 18/10, hơn 11.000 vận động viên sẽ cùng bước vào hành trình của mình trên những cung đường Thủ đô. Mỗi bước chạy không chỉ đánh dấu nỗ lực của từng cá nhân mà còn góp thêm một nhịp chuyển động vào bức tranh chung của Hà Nội, đúng với tinh thần “Hanoi Vibes - The City Moves”.