Bắt kẻ môi giới mại dâm theo 'tour du lịch', giá 10-15 triệu đồng/lượt

(VTC News) -

Khoảng 0h30 ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất Homestay K.H. trên địa bàn xã Nguyễn Huệ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Công an lập biên bản vụ việc, đồng thời tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định những người mua dâm liên hệ với M.P.T. (SN 2003, trú tại xã Đàm Thủy) qua mạng xã hội để tìm người bán dâm.

Sau đó, T. kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn và thỏa thuận mức giá từ 10-15 triệu đồng cho mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T. để phục vụ điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt và thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức “tour du lịch”, từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xác minh những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.