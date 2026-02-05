Môi giới mua bán dâm, một Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Bùi Thị Phương Linh từng là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã tham gia hoạt động bán dâm khi có khách mua dâm có nhu cầu.

Không dừng lại ở đó, Linh còn tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm. Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái bán dâm cho khách nhằm mời chào, giới thiệu và để khách lựa chọn.

Sau khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Bùi Thị Phương Linh tại cơ quan công an.

Tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, Hà Nội, khi Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt quả tang.

Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Dũng, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng được xác định từng đạt danh hiệu Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Tận dụng mạng lưới quen biết rộng rãi trên mạng xã hội, đối tượng đã móc nối với những khách hàng có nhu cầu mua dâm giá cao.

Khi khách liên hệ, Linh trực tiếp trao đổi, cung cấp hình ảnh và thông tin cá nhân của gái bán dâm để khách lựa chọn. Sau khi thỏa thuận thành công, Linh sẽ giao dịch với gái bán dâm và điều động họ đến các khách sạn đã được sắp xếp từ trước.

Theo cơ quan điều tra, Linh giữ vai trò đầu mối trực tiếp nhận tiền chuyển khoản trước khi thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau đó, mới chi trả cho các gái bán dâm.

Trong vụ việc bị phát hiện, tổng số tiền Linh nhận từ khách mua dâm khoảng 18 triệu đồng, trong đó Linh sẽ trích ra một phần tiền để hưởng lợi từ hoạt động môi giới và số tiền bán dâm của chính Linh.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý.