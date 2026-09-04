Bắt giữ kẻ đâm bạn tử vong sau cuộc nhậu ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Văn Nghiêm (sinh năm 1984, trú thôn Lọng Kiều, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Dương Văn Nghiêm tại cơ quan Công anh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, tối 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an xã Bắc Lũng về vụ xô xát xảy ra tại một nhà dân ở thôn Lọng Kiều.

Vụ việc khiến anh Dương V.S (sinh năm 1999, trú cùng thôn) bị thương nặng và tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Bắc Lũng và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

Quá trình điều tra, công an làm rõ Dương Văn Nghiêm là người liên quan đến vụ việc. Cơ quan công an sau đó vận động Nghiêm đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 2/9, sau khi cùng ăn cơm và sử dụng rượu bia tại nhà một người quen, Nghiêm mời anh S. về nhà mình uống nước, nói chuyện.

Trong quá trình nói chuyện, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Hai bên xảy ra ẩu đả, Nghiêm đã sử dụng một con dao gọt hoa quả đâm vào vùng mạn sườn của anh S.

Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến cơ sở y tế.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Dương Văn Nghiêm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.