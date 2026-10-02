Bắt giam chủ tài khoản TikTok 'Minh Sầm Sơn'

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh (SN 1991, trú tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - chủ tài khoản kênh Tiktok “Minh Sầm Sơn”) về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Cán bộ công an đang làm việc, lấy lời khai của Hoàng Quốc Minh. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện, đầu tháng 9/2026, Hoàng Quốc Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Cụ thể, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép ma túy, trở về địa phương, Minh xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải các hình ảnh giang hồ có hình xăm trổ, bạo lực để thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live), các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện “hình phạt” là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả để lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền. Ngày 29/9, lực lượng công an triệu tập Hoàng Quốc Minh làm việc, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Hoàng Quốc Minh sử dụng công cụ để phục vụ livestream nhằm gây ấn tượng, tăng tính bạo lực và thu hút sự tò mò của người xem. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, qua vụ việc này có thể thấy, khi những nội dung bạo lực bị biến thành công cụ câu kéo sự chú ý, kiếm tiền và nhận quà tặng, các hành vi nguy hiểm rất dễ bị đẩy đi xa hơn. Việc cổ súy, tiếp tay cho những nội dung này không chỉ khiến chúng tiếp tục lan truyền, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người sử dụng mạng xã hội cũng cần tỉnh táo, không cổ vũ, chia sẻ hoặc tiếp tay cho các nội dung bạo lực, nguy hiểm. Bởi mỗi lượt tương tác, mỗi khoản tiền hay món quà trao đi để cổ vũ đều có thể trở thành nguy cơ tiếp tay cho những nội dung lệch chuẩn tiếp tục xuất hiện và lan rộng trên không gian mạng. Khi sự tò mò trở thành lượt xem, sự cổ vũ trở thành tiền, cái giá phải trả có thể không còn dừng lại trên màn hình.