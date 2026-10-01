Bắt 3 kẻ đột nhập chùa ở Đắk Lắk lấy trộm 3,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Chùa Phước Vân (thôn 23, xã Krông Bông) vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng đêm 16, rạng sáng 17/2/2026, lợi dụng thời điểm nhà chùa tập trung làm lễ cúng Giao thừa tại Chính điện, nhóm đối tượng đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì, cạy phá tủ gỗ và lấy đi số tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Đối tượng Hà Văn Yên khi bị bắt (ảnh: CACC)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét các đối tượng.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do Chùa Phước Vân nằm ở khu vực hẻo lánh, thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm khuya, vắng người. Hệ thống camera trong khuôn viên chùa chỉ có một chiếc nhưng không được lắp thẻ nhớ nên không ghi nhận được hình ảnh.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoạt động chuyên nghiệp và gần như không để lại dấu vết tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/8, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 3 đối tượng gồm Hà Văn Yên (SN 1988, trú tỉnh Gia Lai, có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản), Ngô Văn Hòa (SN 1989, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1986). Cả 3 cùng trú tại tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, sáng 16/2, Nguyễn Thị Thanh điều khiển ô tô Ford Ranger chở Hà Văn Yên và Ngô Văn Hòa từ Gia Lai đến Chùa Phước Vân.

Khi đến nơi, Hòa đứng bên ngoài cảnh giới, còn Yên đột nhập vào chùa, cạy phá tủ gỗ và lấy toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Sau khi gây án, cả nhóm lên ô tô tẩu thoát về Gia Lai theo tuyến Quốc lộ 14C. Sau đó, Yên sử dụng tiền trộm cắp được để mua một chiếc ô tô Ford Raptor.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Tổng giá trị tài sản nhóm đối tượng khai nhận đã trộm cắp tại các chùa này trên 4 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định.