Mua xe trộm cắp, nam thanh niên gắn biển giả chạy ngông nghênh trên phố

(VTC News) -

Ngày 30/9, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trao trả chiếc xe máy bị mất cắp cách đây hơn 4 tháng cho anh P.H.P. (trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 10/8, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội phản ánh hình ảnh hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe mang BKS 43AE-038.28.

Hai thanh niên chạy xe gắn biển giả trên phố Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh. Qua tra cứu dữ liệu, lực lượng chức năng nhận thấy đặc điểm phương tiện không trùng khớp với thông tin đăng ký, quản lý xe, có dấu hiệu bất thường.

Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự xác minh, làm rõ nguồn gốc phương tiện.

Kết quả xác định người lái xe là H.X.Q. (SN 2009), người ngồi sau là H.Đ.M.K. (SN 2010), cùng trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Làm việc với cơ quan công an, H.X.Q. khai nhận mua chiếc xe qua mạng xã hội của một người không rõ lai lịch với giá 3,5 triệu đồng, sau đó gắn biển số 43AE-038.28 để sử dụng.

Kiểm tra số khung, số máy của phương tiện, lực lượng CSGT xác định xe thực tế mang BKS 92D1-891.XX, thuộc sở hữu của anh P.H.P. Đáng chú ý, đây chính là chiếc xe anh P.H.P. bị mất trộm vào rạng sáng 5/5 tại phường Ngũ Hành Sơn và đã trình báo cơ quan công an.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Phòng CSGT phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trao trả chiếc xe cho anh P.H.P.

Nhận lại tài sản sau hơn 4 tháng tháng bị mất, anh P.H.P. không giấu được niềm vui, đồng thời viết thư cảm ơn gửi đến cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong quá trình tiếp nhận thông tin, xác minh và tìm lại tài sản cho người dân.